Bâle-OM: Rongier touché par un briquet lors d’une interview d’après-match

Deuxième buteur olympien lors de la victoire à Bâle (1-2) jeudi en 8e de finale retour d’Europa Conference League, le milieu de terrain de l’OM, Valentin Rongier, a reçu un briquet jeté par un spectateur pendant une interview d’après-match.

Tension au Parc Saint-Jacques, le stade du FC Bâle. A l’issue d’un match très animé entre la formation suisse et l’OM, c’est le club olympien qui est sorti vainqueur (1-2) de ce 8eme de finale retour d’Europa Conference League (1-2). Menés au score, les joueurs de Jorge Sampaoli se sont imposés en fin de match grâce à des buts de Cengiz Ünder (74e) et Valentin Rongier (93e).

>> Abonnez-vous à RMC Sport et suivez en direct l'Europa Conference League

Les joueurs de l'OM pas rassurés

L’ex-Nantais, justement, a été la cible de la colère et de la stupidité du public suisse après la rencontre. Positionné à proximités des bouillants fans bâlois, il a été touché par un briquet jeté des tribunes alors qu’il répondait à une interview pour l’UEFA.

Si Valentin Rongier a pu regagner le vestiaire, les joueurs de l’OM ont refusé de revenir en zone mixte arguant que leur sécurité n’était pas assurée. Ils ont finalement changé d’avis après que les supporters du FCB ont quitté le stade. Plus de peur que de mal pour Rongier qui a posté peu de temps après un message sur son compte Instagram : "Direction les quarts de finale. Très content de mon premier but cette saison, comme quoi tout est possible", a écrit avec humour le Marseillais, rarement efficace devant le but adverse.