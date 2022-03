Ligue Europa/Europa Conference League: l'OM arrache sa qualification, Rennes et Monaco éliminés

Marseille a validé sa qualification pour les quarts de finale d'Europa Conference League grâce à sa victoire à Bâle (2-1). Vainqueurs de Leicester (2-1), les Rennais sont quant à eux passés tout proches de l'exploit, mais il leur a manqué un but pour renverser Leicester, victorieux du match aller 2-0. En Ligue Europa, Monaco n'y a jamais vraiment cru contre Braga (1-1, 2-0 à l'aller).

Bâle-OM 1-2 (aller: 1-2)

Nettement dominateurs au match aller mais "seulement" vainqueurs 2-1, les Marseillais avaient un tout petit but d’avance à défendre sur la pelouse du Parc Saint-Jacques, le tout sans Payet, suspendu. A la 35e minute, la rencontre a failli basculer quand Harit a été fauché par derrière dans la surface par Burger, en position de dernier défenseur. Le Bâlois a évité le carton rouge en étant simplement averti, et il a ensuite vu Harit manquer son penalty face à Lindner.

A ce moment-là, on se disait alors que l’OM allait sûrement rapidement regretter cette opportunité en or. Et la sentence est tombée peu après l’heure de jeu: oublié au second poteau, Dan Ndoye, passé par l’OGC Nice, crucifie Mandanda à bout portant et remet tous les compteurs à zéro (1-0, 63e). Cette ouverture du score n’a pourtant pas entamé le moral des Marseillais, immédiatement repartis à l’assaut du but suisse et récompensés juste avant d’entrer dans le dernier quart d’heure. Servi sur un plateau par Gerson, Ünder place une volée parfaite au second poteau pour remettre les siens devant au cumul des deux matchs (1-1, 74e). Dans le temps additionnel, Rongier a même permis aux Phocéens de s'offrir la victoire sur une très jolie frappe à l'entrée de la surface. Des buts à savourer dans la vidéo ci-dessus.

Rennes-Leicester 2-1 (aller: 0-2)

Les Rennais ont pourtant mis tous les ingrédients nécessaires à la “Rennesmontada” espérée par leurs supporters. Dominés 2-0 à l’aller en Angleterre, les Bretons avaient fait la moitié du chemin dès la 9e minute, quand Bourigeaud a fait chavirer un Roazhon Park en fusion (1-0) en coupant un centre Terrier à bout portant. La petit touche de folie, nécessaire pour renverser une telle situation, a bien été mise, mais un joueur bien connu en France a mis un sacré coup au moral des Bretons au retour des vestiaires.

L’ancien Stéphanois Fofana, absent des terrains depuis l’été dernier et qui faisait son grand retour ce jeudi soir, a trompé Alemdar, remplaçant de Gomis dans les buts rennais, d’un coup de tête bien placé (1-1, 51e). Tout était alors à refaire pour les hommes de Genesio, qui n’ont rien lâché et qui ont même réussi à repasser devant grâce à Tait à la 76e minute. Le Roazhon Park s’est remis à croire à une prolongation et a failli chavirer une troisième fois sur une énorme occasion de Guirassy, mais sa déviation a été détournée par un Schmeichel impérial. Malgré la pression énorme mise sur les buts des Foxes dans le money-time, les Rennais n'ont pas réussi à créer l'exploit.

Monaco-Braga 1-1 (aller: 0-2)

Les Monégasques n’ont jamais vraiment eu le temps d’espérer. Séchements battus 2-0 à l’aller, les hommes de Philippe Clement ont encaissé l’ouverture du score dès la 20e minute par Abel Ruiz. Depuis l’extérieur de la surface, l’attaquant espagnol a tenté sa chance et a pu compter sur l’aide de Nübel, coupable d’une faute de main, pour donner trois buts d’avance en cumulé aux Portugais (0-1, 20e).

Le club du Rocher a bien eu quelques occasions de réduire le score et de mettre un peu de folie dans cette rencontre, mais ils ont été inefficaces sur leurs quelques opportunités, Ben Yedder butant notamment à plusieurs reprises sur Matheus, le portier de Braga. Au final, l’ASM, pourtant dominatrice sur ce match retour, a réussi a sauvé l'honneur en toute fin de match sur un but de Disasi (1-1, 90e). Mais Monaco sort par la toute petite porte.