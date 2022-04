Conference League: l’entraîneur de Bodo Glimt accusé d’avoir frappé un adjoint de Mourinho

Kjetil Knutsen, le coach de Bodo Glimt, aurait agressé Nuno Santos, l’entraîneur des gardiens de la Roma, ce jeudi soir en quart de finale aller d’Europa Conference League.

Lorenzo Pellegrini ne décolère pas. Ce vendredi, au lendemain de la victoire de Bodo Glimt en quart de finale aller d’Europa Conference League (2-1), Sky Sport rapporte que le capitaine du club italien accuse le coach norvégien d’avoir frappé Nuno Santos, un adjoint de José Mourinho. D’après Pellegrini, les faits se sont déroulés après la rencontre, dans les vestiaires.

"Les vestiaires sont situés face à face, détaille le milieu de la Roma. Knutsen a commencé à dire quelque chose à notre entraîneur des gardiens et l'a ensuite attaqué. C'est un acte désagréable pour la compétition et pour le fair-play. Je suis désolé parce que nous sommes venus ici avec du respect, mais des actes comme ça sont une insulte à Roma et à la compétition. C'est une honte."

Affaire "non-violente", selon la police norvégienne

Selon Sky Sport, la police norvégienne a interrogé Nuno Santos, l’entraîneur de Bodo Glimt et toutes les personnes présentes près des vestiaires. Les autorités locales auraient clos l’affaire en la jugeant "non-violente". Mais la Roma ne compte pas en rester là et a d’ores et déjà saisi l’UEFA, qui doit désormais se prononcer sur les faits.

Battu sur le terrain et en ballottage défavorable avant le match retour en Italie (jeudi 14 avril à 21h), Pellegrini et les Giallorossi veulent se servir de cet événement comme une motivation en plus. "C'était la première manche, maintenant, la deuxième nous attend à la maison, a clamé le joueur de la Roma. Là où nos supporters, notre stade et notre terrain seront fondamentaux. Nous voulons jouer un grand match et renvoyer Bodo à la maison aussi pour ce qu'ils font en dehors du terrain." Le message est passé.