AS Roma: Mourinho s'en prend sèchement à un journaliste italien

L'entraîneur de l'AS Rome, José Mourinho, a répondu de manière virulente à un journaliste, qui l'interrogeait sur son système tactique en conférence de presse. Le Portugais n'a pas digéré ses critiques émises à son encontre lors d'une émission radio. Il l'a fait savoir à sa façon.

Ambiance règlement de compte à Rome. En conférence de presse avant d’affronter la Sampdoria ce dimanche (18h) pour la 31e journée de Serie A, José Mourinho s’en est pris sèchement à un journaliste. Dans un style toujours très cash. Lorsqu’Alessandro Austini, reporter pour le quotidien italien Il Tempo, a pris la parole pour lui poser une question tactique, le "Special One" a vu rouge.

"Après vous avoir entendu à la radio hier (vendredi), je m’attendais à une question beaucoup plus agressive et violente. Je ne m'attendais pas à une question aussi facile. Ma conclusion c’est qu’à la radio tu es super agressif, super violent. Et puis quand tu viens ici, tu te chies dessus devant moi", a-t-il lancé, avant tout de même de répondre à la question du journaliste. "On joue à trois derrière en ce moment parce que ça donne de la stabilité à l’équipe. Ça correspond à nos caractéristiques. On jouera comme ça contre la Sampdoria, la saison prochaine je ne sais pas. Ça dépend aussi de la façon dont l’adversaire essaie de s’adapter à nous", a-t-il poursuivi, comme si de rien n’était.

Du grand Mourinho

Mourinho avait pourtant démarré cette conférence de presse très détendu. Interrogé sur l'état d'esprit de Nicolo Zaniolo après le fiasco de l'équipe nationale italienne, qui n'a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde, le Portugais avait fait du Mourinho en montrant un bout de papier. "J'avais écrit sur cette feuille : 'La deuxième question sera sur Zaniolo.' Voilà", a-t-il dit dans un grand sourire, avant de montrer la feuille en question aux journalistes présents dans la salle de presse. Et d'ajouter, plus sérieusement : "Je ne commente pas ce qui se passe en sélection. Je suis désolé de voir qu'il y aura un Mondial sans l'Italie. Et sur Zaniolo, il y a beaucoup de joueurs qui vont sur le banc de temps en temps. Il est disponible, il n'y a pas d'histoire."

Sixième de Serie A, la Roma lutte pour décrocher une place européenne. Elle reste sur une belle victoire dans le derby contre la Lazio (3-0) avant la trêve internationale.