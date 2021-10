Conference League: qui est le NS Mura, l'inconnu slovène qu'affronte le Stade Rennais

Le Stade Rennais est en Slovénie ce jeudi soir pour affronter l'un des Petit Poucet de cette Europa Conference League: le NS Mura, champion surprise de Slovénie (18h45 sur RMC Sport et RMC Story).

Quand le nom du NS Mura a été tiré au sort fin août, lors du tirage de la nouvelle Europa Conference League, les dirigeants et joueurs du Stade Rennais ont, comme tout le monde, dû prendre leur téléphone pour tenter de savoir où se situait leur futur adversaire. Mura, un nom inconnu dans le monde du football et pour cause: le club slovène dispute pour la première fois de son Histoire les phases de poule d'une Coupe d'Europe.

Le NS Mura est le club de la ville de Murska Sobota, 11.000 habitants seulement, située au Nord-Est de la Slovénie. Créé il y a presque un siècle - en 1926 - sous le nom du NK Mura, le club n'avait jamais connu le succès national et encore moins européen. Il est pourtant aujourd'hui ce qui se fait de mieux dans un football slovène sinistré.

D'une double faillite jusqu'au titre de champion

La réussite actuelle de Mura est l'aboutissement de 20 dernières années tumultueuses, durant lesquelles le club a failli disparaître par deux fois. Avec une première faillite en 2005, après laquelle le club repart sous le nom de Mura 05, passant de la quatrième division à l'élite en trois ans. Mais l'embellie ne dure pas. En 2011, pour la seconde fois, le club dépose le bilan. Mais cette fois, les nouveaux dirigeants décident de refonder le club de fond en combles. Avec encore un nouveau nom, NS Mura.

"NS signifie école de football en slovène, raconte Robert Kuzmic, président du club depuis 2015, cité par Ouest France. On a mis en place un nouveau modèle, mis deux ans à régler les problèmes et tout de suite, les résultats ont suivi." Le NS Mura passe de la troisième division à la première en trois ans. Mais cette fois, il ne s'arrête pas là. Le club se qualifie pour ses premiers tours préliminaires de Coupe d'Europe, puis remporte son premier titre avec la Coupe de Slovénie 2020. Maintenant reconnu au niveau national, le NS Mura appuie encore jusqu'à décrocher son premier sacre de champion de Slovénie en 2021.

Mura est même titré en apothéose lors de la dernière journée, sur le terrain du NK Maribor, le grand club du pays avec ses 15 titres de champion. Mura vient gâcher la fête avec une victoire 3-1, alors que les deux équipes étaient à égalité de points et que Maribor avait déjà préparé les festivités avec ses supporters pour fêter un 16e sacre qui devra encore attendre. Maribor la grande ville de 100.000 habitants située à seulement 60 kilomètres, est battu par son petit voisin et club ennemi pour ses supporters... Ce titre est retentissant en Slovénie.

Un budget de National en France

Les dirigeants de Maribor ne sont pas rancuniers puisque c'est dans le Ljudski VRT Stadion de Maribor et ses 11.000 places que Mura reçoit le Stade Rennais ce jeudi soir (18h45 sur RMC Sport et RMC Story). Car le stade Fazanerija de Mura n'est pas aux normes de l'UEFA avec ces 5000 places.

Avec 2,5 millions d'euros de budget, le NS Mura est l'équivalent français d'une équipe de haut de tableau de National. Le club vient déjà de doubler son budget en recevant trois millions d'euros de participation de la part de l'UEFA pour cette Europa Conference League.

Composée essentiellement de joueurs slovènes, "c'est une équipe qui joue de façon moderne avec cinq défenseurs, qui essaie de presser, qui tente avec ses moyens de faire un jeu offensif. Ils ont pas mal de grand gabarit d'1,85m-1,90m, décrypte Bruno Genesio qui a supervisé les Slovènes avec son staff. C'est une équipe qui a des principes de jeu. C'est toujours difficile à appréhender car tout le monde nous voit gagner. Mais si on fait le travail, si on fait ce qu'il faut dans l'implication, dans ce que réclame un match de Coupe d'Europe, oui bien sûr que nous sommes favoris et qu'on peut faire un très grand pas vers la qualification en les battant à l'aller et au retour."

Le Stade Rennais a atterri en Slovénie mercredi en fin de journée. Les Bretons ne se sont pas entrainés au stade de Maribor, la pelouse devant être préservée selon l'UEFA. Ils découvriront donc le Ljudski Stadion ce jeudi après-midi. 5.000 spectateurs sont attendus pour encourager les Noirs et Blancs de Mura. 150 supporters rennais seront également de la partie.