Conference League: sur quelles chaînes voir le barrage retour Nice-Maccabi Tel Aviv

Nice reçoit ce jeudi le club israélien du Maccabi Tel Aviv lors du match retour des barrages de Conference League à l'Allianz Riviera dès 20h Battus à l'aller (0-1), les Aiglons de Lucien Favre doivent absolument l'emporter pour espérer disputer une compétition européenne cette saison.

La victoire ou la porte. La donne est simple pour Nice ce jeudi au moment de recevoir le Maccabi Tel Aviv lors du match retour des barrages de Conference League. Longtemps dominateurs mais finalement piégés à l'aller en Israël (0-1), les Aiglons doivent gagner devant leur public de l'Allianz Riviera. Le coup d'envoi de cette rencontre capitale pour l'OGC Nice sera donné à 20h.

Les supporters qui n'ont pas pu se rendre au stade pourront regarder ce duel à suspens en exclusivité sur les chaînes RMC Sport 1 et BFM Nice Côte d'Azur (canal 31 de TNT Régionale). Le match Nice-Maccabi Tel Aviv sera aussi à suivre en direct commenté sur le site et l'app RMC Sport.

>> Le meilleur de la Conference League, c'est sur RMC Sport

Comment Nice peut encore se qualifier?

Andy Delort et le reste des attaquants niçois ont cruellement manqué d'efficacité lors du barrage aller en Israël. Ce jeudi à domicile, les Aiglons vont devoir trouver la faille et vont devoir compter sur un réveil de leurs buteurs.

Une victoire par un but d'écart enverrait l'équipe azuréenne en prolongation, un succès par deux buts d'écart ou plus les qualifierait pour les poules de la C4. Enfin, un nul ou une défaite mettrait définitivement un terme à la campagne européenne des Niçois cette saison. Après quatres matchs sans victoires toutes compétitions confondues (deux nuls et deux défaites), l'OGC Nice n'a plus le droit à l'erreur.