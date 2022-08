Nice: "On a tous une très bonne entente", Favre nie des tensions en interne sur le mercato

À la veille du barrage retour de Ligue Europa Conférence contre le Maccabi Tel Aviv, l’entraîneur de l’OGC Nice Lucien Favre se défend de tensions au sein de son club. Le coach suisse pointe aussi la difficulté de signer des recrues, même si plusieurs joueurs devraient arriver.

À l’heure de jouer déjà une partie de sa saison, Lucien Favre chasse les tensions. Le coach du Gym revient en conférence de presse sur le climat qui règne à Nice, à la veille de recevoir de Maccabi Tel Aviv dans le barrage retour de Ligue Europa Conférence. "Pas du tout" agacé, l’entraîneur suisse regrette tout de même les difficultés de son club à avancer sur son mercato.

"Je m'entends super bien avec Iain, humainement et sportivement"

"Je n’ai rien vu de ça. On a tous une très bonne entente", répond Favre en conférence de presse d’avant-match. RMC Sport indiquait notamment ce mardi que face au mercato assez calme de son club, il s’agacerait et n’aurait pas souhaité pas la venue de Iain Moody, nouveau consultant externe de l’OGC Nice. "Je peux dire que je m’entends super bien avec Iain, humainement et sportivement, tempère Favre. On a de très bons contacts".

Soulignant "une grosse pression" et une "attente haute" pour justifier d’éventuelles tensions à Nice, le coach des Aiglons évoque ensuite le marché des transferts, non sans un certain fatalisme. "C’est difficile de rivaliser, estime-t-il. Il y a une grosse rivalité et le joueur qui a fait une grosse saison, qui a 25-26 ans, ne viendra pas là. C’est très dur de trouver des joueurs."

"Plusieurs joueurs devraient arriver"

Lucien Favre annonce tout de même que "plusieurs joueurs devraient arriver", sans vouloir en dire plus. Depuis le début du mercato, les Azuréens ont déjà fait venir Schmeichel, Ramsey, Ilie, Beka Beka et Viti. Mais il y a encore des manques aux postes de latéral gauche, ailiers et attaquant de pointe, alors que le marché des transferts ferme ses portes dans huit jours.

Enfin, alors que la durée des séances d’entraînement du coach niçois ne semble pas plaire à tout le monde, il se défend à nouveau. "En préparation, elles peuvent être très longues. À chaque fois, les joueurs veulent rester une demi-heure après la séance donc c’est bon signe, sourit-il. Ce matin, il a fallu les freiner."