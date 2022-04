OM-PAOK Salonique en direct: c'est déjà tendu à Marseille avec les supporters grecs

Les supporters du PAOK n'ont pas respecté leur engagement

Selon nos informations, le PAOK s’était engagé par écrit, auprès de la Préfecture des Bouches-du Rhône, à ce que les supporters grecs ne viennent pas dans le centre-ville de Marseille. C’était même l’une des conditions préalables pour accepter la venue des 3.000 fans du PAOK. Dès mercredi soir, cet engagement n’a pas été tenu, avec plusieurs centaines de fans grecs regroupés dans un hôtel près du quartier de La Joliette. Des affrontements avaient ensuite eu lieu quand quelques groupes de supporters grecs sont sortis et ont été pris à partie par des ultras marseillais.

Mercredi soir et aujourd’hui, les autorités locales ont fait part à l’UEFA et au PAOK de leur incompréhension face au fait que les supporters grecs n’aient pas respecté la consigne d’éviter le centre-ville. Les fans du PAOK ont normalement rendez-vous dans un lieu tenu secret, en dehors de Marseille, pour une arrivée en bus plus sécurisée et sous escorte. Policiers et CRS sont mobilisés pour éviter des affrontements avant ou après le match.

F.Germain