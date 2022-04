OM-PAOK: situation tendue à Marseille avec les supporters grecs

La situation se tend dans les rues de Marseille, à quelques heures du coup d’envoi du quart de finale de Conference League entre l’OM et le PAOK Salonique (21h).

C'est une rencontre sous très haut tension. Elle est déjà montée de plusieurs crans ces dernières heures dans les rues de Marseille avant le quart de finale de Conference League entre l’OM et la PAOK Salonique (21h). Plusieurs affrontements ont éclaté dans le centre-ville mercredi soir avec des supporters grecs. Le calme est revenu en apparence ce jeudi. Mais la situation reste tendue, notamment dans le quartier de La Joliette.

Plusieurs dizaines de véhicules de police

Beaucoup de supporters du PAOK Salonique se sont regroupés devant le théâtre Joliette, tous habillés en noir. Certains sont déjà dans un état très alcoolisé, d'autres tiennent des battes en bois. Une bagarre organisée avec des supporters marseillais est redoutée et plusieurs dizaines de véhicules de police sont présents sur les lieux. La Préfecture des Bouches-du Rhône a classé cette rencontre à haut risque en raison de la présence de 3.000 fans adverses à la réputation bouillante.

Selon nos informations, le PAOK s’était engagé par écrit, auprès de la Préfecture des Bouches-du Rhône, à ce que les supporters grecs ne viennent pas dans le centre-ville de Marseille. C’était même l’une des conditions préalables pour accepter la venue des 3.000 fans du PAOK. Dès mercredi soir, cet engagement n’a pas été tenu, avec plusieurs centaines de fans grecs regroupés dans un hôtel près du quartier de La Joliette. Des affrontements avaient ensuite eu lieu quand quelques groupes de supporters grecs sont sortis et ont été pris à partie par des ultras marseillais.

Mercredi soir et aujourd’hui, les autorités locales ont fait part à l’UEFA et au PAOK de leur incompréhension face au fait que les supporters grecs n’aient pas respecté la consigne d’éviter le centre-ville. Les fans du PAOK ont normalement rendez-vous dans un lieu tenu secret, en dehors de Marseille, pour une arrivée en bus plus sécurisée et sous escorte. Policiers et CRS sont mobilisés pour éviter des affrontements avant ou après le match.

Plusieurs incidents ont émaillé le parcours européen des hommes de Jorge Sampaoli, cette saison. La rencontre entre l’OM et Galatasaray (0-0) en Ligue Europa avait été émaillée de jets de projectiles et de vives tensions entre les deux camps dans les tribunes. Elle avait même été brièvement arrêtée. L’UEFA avait infligé la fermeture de la tribune Nord du Vélodrome pour la réception de la Lazio Rome, le 4 novembre (2-2).

La réception des Italiens avait aussi été marquée par des jets de projectile en direction du terrain et l’arrêt bref de la rencontre. Le huitième de finale de Conference League face à Bâle avait également été marqué par des incidents avant le coup d’envoi entre supporters marseillais et suisses sur un rond-point à proximité du stade. Plusieurs personnes avaient été interpellés. Un tel scénario est de nouveau redouté ce jeudi.