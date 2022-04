OM-PAOK: les images des dégâts impressionnants dans le parcage des fans grecs

RMC Sport dévoile ce vendredi les images des dégâts impressionnants infligés par les supporters grecs dans leur tribune du Vélodrome, ce jeudi soir en quart de finale aller d’Europa Conference League.

Le parcage visiteurs du Vélodrome porte les stigmates des vives tensions qui ont eu lieu jeudi soir lors du quart de finale aller d’Europa Conference League entre l’OM et le PAOK. Ce vendredi, RMC Sport dévoile les images des dégâts impressionnants infligés par les supporters grecs dans leur tribune.

>> Revivez OM-PAOK (2-1)

Sur les photos, on peut se rendre compte de l'ampleur des dommages, avec des sièges arrachés et brisés en morceaux. Jeudi, la confrontation entre l’OM et le club de Thessalonique a été entachée de nombreux débordements. Dans la journée, des heurts ont éclaté dans le quartier de la Joliette, avant que des premières tensions éclatent aux abords du Vélodrome.

Le parcage visiteurs du Vélodrome après OM-PAOK © RMC Sport

Le parcage visiteurs du Vélodrome après OM-PAOK © RMC Sport

Le parcage visiteurs du Vélodrome après OM-PAOK © RMC Sport

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence

Le coup d’envoi un temps menacé, Payet visé par des projectiles

Une fois les supporters grecs entrés dans le stade, l’ambiance était toujours électrique. Le coup d’envoi de la rencontre a même un temps été retardé. Le speaker du Vélodrome avait alors prévenu les supporters: "Le match ne pourra pas débuter dans ces conditions, merci de ne pas répondre à quelconque provocation." La rencontre a finalement pu commencer avec deux minutes de retard.

Pendant le match, Dimitri Payet a été visé par des jets de projectiles alors qu'il voulait tirer un corner. Après deux tentatives, N°10 marseillais a ramassé un objet sur la pelouse, très vraisemblablement un bout de verre. Un pétard a également éclaté, sans que l’on sache si ce dernier était tombé sur la pelouse.