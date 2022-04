OM-PAOK: Sampaoli rêve d'un Vélodrome "enthousiaste" et rempli comme en Ligue 1

L'OM reçoit le PAOK Salonique ce jeudi lors du quart de finale aller de l'Europa Conference League. A la veille du premier duel face à l'équipe grecque, Jorge Sampaoli a appelé les supporters phocéens à se rendre en masse au Vélodrome pour encourager les joueurs.

A jamais les premiers! Unique club français titré en Ligue des champions, l'OM peut encore écrire une belle page de son histoire en Coupe d'Europe. Qualifié pour les quarts de finale de la Conference League, Marseille rêve de devenir la première équipe sacrée. Pour cela il faudra déjà venir à bout du PAOK Salonique lors des quarts de finale. Ce mercredi, à la veille du match aller à domicile, Jorge Sampaoli a constaté le manque d'engouement des supporters pour cette nouvelle compétition de l'UEFA.

"Il y a une différence de motivation parfois entre les clubs. Cela avait aussi été le cas à Bâle et à Qarabag", a d'abord lancé l'entraîneur argentin face à la presse. Avant d'enchaîner ensuite: "Cela fait que pour les gens de Marseille, le championnat est quand même beaucoup plus intéressant et important pour eux que la Conference League."

35.000 billets avaient été vendus ce mercredi matin. L’OM a bon espoir de dépasser la barre des 40.000 personnes, avec des places qui continuent de se vendre. Le stade ne sera pas plein mais l’affluence restera donc très correcte, avec notamment de plus en plus de billets vendus en virages. Les groupes de supporters auront de la concurrence jeudi soir, car 3.000 fans grecs font le déplacement, dont quelques centaines d’ultras réputés très chauds. Vigilance maximale de mise et mesures de sécurité adaptées à ce grand nombre de supporters adverses, avec escorte des supporters, dispositif policier renforcé et interdiction de se rassembler en ville ou aux abords du stade pour les fans du PAOK.

Le voeux pieux de Sampaoli pour le Vélodrome

Deuxième de Ligue 1 et toujours à la lutte pour le podium et une qualification en Ligue des champions, l'OM ne veut pas galvauder son parcours en Conference League. Et pour cause, Marseille n'est plus qu'à quatre matchs d'une éventuelle finale continentale. Un objectif à atteindre pour Jorge Sampaoli.

"J’aimerais voir jeudi un Vélodrome enthousiaste vis-à-vis de cette Coupe d’Europe. C’est un match important, a encore lancé le technicien argentin. Cette confrontation pourrait nous amener en demi-finale d’une Coupe d’Europe."

Et l'entraîneur sud-américain de rappeler que seules les bonnes prestations de ses joueurs pourraient enflammer le public du Vélodrome.

"Mais après cela dépendra de l’équipe. Je dis toujours que c’est l’équipe qui suscite cet enthousiasme, c’est l’équipe que les gens aiment voir. Et tout cela fait que le stade se remplit. C’est sûr que lorsque l’équipe donne aux gens ce qu’ils attendent, le stade se remplit, a poursuivi Jorge Sampaoli. Et puis il y a aussi l’aspect économique avec le prix des billets. Peut-être que les gens ne peuvent pas aller voir deux matchs d’affilée et en choisissent un. Je crois que c’est normal. Mais je crois que si on continue à passer les tours, l’enthousiasme va augmenter."

Harit: "Un stade qui a besoin d'être complet"

Jorge Sampaoli n'est pas le seul à avoir tenter de mobiliser les supporters pour cette rencontre. Lui aussi présent face à la presse avant la réception du PAOK, Amine Harit a passer un nouvel appel pour tenter de convaincre les supporters de se rendre au stade.

"C’est le Vélodrome, c’est un stade qui a besoin d’être complet pour sentir cet engouement. Surtout que là c’est un quart de finale de Coupe d’Europe, il ne faut pas l’oublier, a encore précisé le joueur marocain prêté par Schalke. Ce n’est pas un match de championnat, même si c’est tout aussi important. Je pense que c’est un petit truc en plus le fait de jouer un quart de finale de Coupe d’Europe. Bien sûr que l’on espère que le stade sera plein ce jeudi."