OM-PAOK: les Marseillais s'attendent à un retour très chaud en Grèce

L'OM a obtenu la victoire au Vélodrome (2-1) ce jeudi face au PAOK Salonique lors du quart de finale aller d'Europa Conference League. Mais des incidents entre supporters ont éclaté et le coach du club de Thessalonique a déjà lancé un avertissement pour le retour, qui s'annonce particulièrement électrique.

Grâce notamment à un but exceptionnel de Dimitri Payet, l'OM s'est imposé ce jeudi face au PAOK Salonique (2-1) lors du quart de finale aller d'Europa Conference League. Mais l'avantage est maigre avant un match retour qui s'annonce bouillant en Grèce. Jorge Sampaoli se méfie fortement et regrette l'occasion manquée.

"Il faudra refroidir l'ambiance par le jeu", juge Sampaoli

"Je suis déçu parce que l'écart au score est mince. On aurait pu presque se qualifier aujourd'hui au vu de la différence de niveau entre les deux équipes", a déclaré Jorge Sampaoli après la rencontre. Après la réception de Montpellier ce dimanche (21h) en Ligue 1, le club phocéen se rendra en Grèce pour le quart retour jeudi prochain.

Buteur pour l'ouverture du score, Gerson a été expulsé en fin de partie et sera absent pour le déplacement à Thessalonique. "Ça ne sera pas simple d'avoir des absents, mais c'est comme ça. Je trouve que pour une équipe qui propose autant de jeu, on reçoit trop d'avertissements. Ça sera difficile en Grèce, a estimé Sampaoli. Le rival est sorti vivant d'un match qu'il aurait dû perdre plus nettement. Ils vont mettre la pression, leur public aussi. Il faudra refroidir l'ambiance par le jeu."

De son côté, Razvan Lucescu, a d'ores et déjà lancé un avertissement aux supporters marseillais, après les incidents survenus au Vélodrome entre les Ultras du PAOK et ceux de l'OM. "J'espère que vos supporters seront reçus comme nous avons été reçus, c'est une honte pour le football et votre ville de Marseille, a balancé le coach roumain. Mieux vaut que vos fans ne viennent pas chez nous."

"On sait que ça va être chaud là-bas", lance Saliba

Après une bonne première période, l'OM a montré un visage moins séduisant en seconde, concédant la réduction du score pratiquement dès le retour du vestiaire (48e).. "On a fait beaucoup de mauvaises entames de deuxième période cette saison et c'est chiant de gâcher une bonne première période comme ça. On n'est pas en colère. On s'est parlés, on a quand même gagné, on est sur une très bonne série. On ne peut pas être tristes de gagner, a lancé William Saliba. C'est à nous de régler ce petit détail. On sait que ça va être chaud là-bas, il faudra être concentrés d'entrée, quand ils vont essayer de tout donner."

"On aurait peut-être pu gagner avec plus de buts d’écart mais on va retenir la victoire et on va aller là-bas avec la conviction de gagner aussi", a promis Mattéo Guendouzi, alors que son équipe devra faire aussi sans Boubacar Kamara et Bamba Dieng, suspendus pour le quart retour.