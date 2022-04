OM-PAOK: les coulisses d'une soirée sous haute tension

Après les incidents liés aux supporters du match OM-PAOK en quart de finale aller de Ligue Europa Conférence, le club phocéen est amer. Le président Pablo Longoria a recadré l'entraîneur du club grec, pour ses propos vis-à-vis des fans marseillais, qui pourraient être privés de déplacement pour le match retour.

Vainqueur 2-1 à domicile contre le PAOK en quart de finale aller de Ligue Europa Conférence, l’OM a vécu les incidents de jeudi soir avec beaucoup de colère et d’amertume. Amertume face à cette venue de 3.000 supporters grecs déchaînés, dont le déplacement n’était pas forcément si évident à interdire. L’UEFA impose en effet aux clubs hôtes un quota de 5% du stade pour les fans adverses. La Préfecture de Police des Bouches-du-Rhône – même si elle connaissait le caractère violent de certains ultras du PAOK – a pour habitude de baser ses interdictions de déplacement sur des antécédents entre groupes de supporters, et non sur la simple réputation des fans en question. Mais de nombreux "supporters" du PAOK ne venaient pas forcément de Grèce, mais aussi, pour beaucoup, de Serbie. Ce qui rendait les restrictions de déplacement encore plus complexes à mettre en place.

Les fans grecs ont démonté certains WC pour jeter des morceaux d’émail

Comme expliqué jeudi par RMC Sport, le club olympien et les autorités locales sont surtout en colère car les Grecs n’ont pas respecté l’engagement écrit que le PAOK avait pris. À savoir: que leurs fans ne se présenteraient pas en centre-ville. Dès mercredi soir, la présence d’ultras grecs dans le quartier de La Joliette a mis le feu au poudre. Même si certains groupes d’ultras marseillais ont aussi profité de ce chaos ambiant pour semer la zizanie et essayer de provoquer les Grecs, la tribune réservée jeudi aux fans du PAOK porte ce vendredi les stigmates d’une soirée agitée. Filets de sécurité brûlés, sièges arrachés… et même WC démontés dans la partie visiteurs. Des fans du PAOK ont même cassé l’émail de certaines toilettes pour s’en servir de projectiles et jeter ces morceaux coupants en tribunes ou sur la pelouse!

Longoria a recadré l’entraîneur du PAOK après ses propos menaçants

Les dirigeants marseillais ont très mal vécu la prise de parole de l’entraîneur du PAOK jeudi soir. "J’espère que vos supporters seront reçus comme nous avons été reçus. C’est une honte pour le football et votre ville de Marseille", a lâché Razvan Lucescu. Avant de quitter la salle de conférence de presse, sur un ton menaçant: "Mieux vaut que vos fans ne viennent pas chez nous!"

Selon nos informations, Pablo Longoria a fait savoir au technicien roumain que ses propos étaient inadmissibles. Dès qu’il a pris connaissance de cette déclaration, le président de l’OM est en effet allé voir Lucescu pour lui dire, en substance, que de tels propos étaient "irresponsables", et que le souci des dirigeants était plutôt de montrer l’exemple, plutôt que d’exciter les foules. Longoria lui a rétorqué que la priorité de tous devait être de condamner ces violences, sans les mettre sur le dos de tel ou tel camp de supporters. Lucescu n’a pas forcément compris le message, convaincu que les fans grecs avaient été maltraités pendant leur séjour sur Marseille.

Le déplacement en Grèce des supporters marseillais est remis en question

L’OM ne fuit pas ses responsabilités et va d’ailleurs mener une vraie réflexion pour que ce genre d’incidents ne se reproduise plus. Le club olympien craint des amendes de l’UEFA et espère ne pas avoir à subir une fermeture de tribunes s’il devait y avoir une demi-finale européenne. L’OM est aussi en train d’évaluer et de chiffrer les dégâts commis en tribunes.

Des vidéos sont également analysées pour montrer que certains membres du PAOK ont, par leur comportement ou leurs gestes envers les supporters, participé à cette ambiance électrique. Certains témoins ont d’ailleurs été choqués de l’attitude très passive, voire complice, des stadiers grecs (pour la plupart d’anciens ultras) présents avec les "supporters" du PAOK. À cette heure, le voyage des fans de l’OM à Thessalonique n’est pas encore annulé, mais il est tout de même remis en cause. "On sait gérer les déplacements délicats, mais celui-ci a des allures de guet-apens", reconnait une source olympienne.