Europa Conference League: Arnhem veut reporter son match après celui de Tottenham

Avec les nombreux cas de Covid-19 détectés à Tottenham, l’UEFA a décidé de reporter le match d'Europa Conference League qui devait avoir lieu face à Rennes ce jeudi. Suite à cela, le club néerlandais Vitesse a demandé à l’instance le report de son match contre Mura (à 21h) pour "une bataille juste et simultanée".

Le sort du groupe G en Europa Conference League sera incertain pendant au moins quelques jours. Avec les nombreux joueurs testés positifs au Covid-19 à Tottenham, l’UEFA a décidé de reporter la rencontre prévue ce jeudi face au Stade Rennais. Une décision qui fait parler.

Si les Rennais étaient peu enclins à accéder à cette requête, c’est au tour du Vitesse Arnhem de demander des comptes. Actuellement troisième à égalité de points avec les Londoniens qui sont deuxièmes, les Néerlandais doivent jouer un match décisif dans quelques heures face à Mura (à 21h).

Dans un communiqué, Vitesse souhaite pourtant que l’UEFA fasse en sorte qu’eux et les Spurs jouent simultanément: "Bien qu’il existe une disposition sur les circonstances imprévues, cela concerne des intérêts très importants pour les clubs (…) Vitesse et Tottenham se disputent une place dans la phase à élimination directe de la Conférence League et cela doit être une bataille juste et simultanée."

Vitesse sans nouvelles de l’UEFA

Cependant, le club néerlandais ne s’attend plus vraiment à voir sa requête être acceptée par l’instance européenne: "Vitesse n’a pas encore reçu de message officiel de l’UEFA sur les conséquences de l’annulation à Londres pour Vitesse vs Mura. L’Association européenne de football semble donc supposer que le match d’Arnhem se jouera normalement."

L’issue du match entre Tottenham et Rennes sera suivie de très près par les Néerlandais, qui en fonction du résultat regretteront sûrement un manque d’équité de la part de l'UEFA.