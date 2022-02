OM: Saliba encense Milik, "une très bonne personne"

William Saliba, défenseur de l’OM, a loué l’état d’esprit d’Arkadiusz Milik, auteur d’un but splendide synonyme de victoire à Metz (1-2), dimanche.

L’OM a signé une victoire très précieuse à Metz (1-2), dimanche en clôture de la 24e journée de Ligue 1. Un succès décroché en fin de match sur une inspiration magnifique d’Arkadiusz Milik. Dos au but, l’attaquant polonais a exécuté un retourné splendide qui a trompé le gardien Marc-Aurèle Caillard (82e). Un coup gagnant pour l’entraîneur Jorge Sampaoli qui avait fait entrer le joueur six minutes plus tôt à la place de Cédric Bakambu. L’ancien joueur de Naples confirme sa belle forme du moment après son triplé inscrit contre Angers (5-2) une semaine plus tôt. Cela ne lui avait pas suffi pour être titulaire en Lorraine. Il n'a pas compris cette décision même si son état d’esprit est d’ailleurs loué par ses partenaires.

"C'est un bosseur et une très bonne personne"

"C'est le coach qui décide (qui débute les matches) mais quoi qu'il arrive, qu'il soit titulaire ou qu'il démarre sur le banc il a toujours la même envie, c'est un bosseur et une très bonne personne qui a toujours un bon comportement", salue le défenseur William Saliba.

Le défenseur a aussi confié son soulagement après cette victoire qui conclut une semaine mal débutée avec le lourd revers à Nice, mardi en quart de finale de la Coupe de France (4-1). "Cette victoire nous fait du bien car on a passé une semaine un peu délicate, reconnait-il. Il a fallu se remettre directement de cette gifle qu'on a prise en Coupe de France et aujourd'hui la victoire c'est le plus important. Mentalement on n'était pas très bien mais on savait qu'il fallait gagner même si on était moins bien dans le jeu et c'est ce qu'on a fait."

Marseille est désormais solidement accroché à la deuxième place avec quatre points d’avance sur Nice, 3e, et cinq sur Strasbourg, 4e. "Ça va vite donc il ne faut pas s'endormir car quatre points c'est rattrapable, conclut Saliba. Donc il nous faut enchaîner, continuer et vite se remettre dedans. Et aussi prendre moins de buts car avant on en prenait moins donc on doit vite régler ça."