Europa Conference League: le Feyenoord, dernier obstacle pour l'OM avant la finale

Qualifié ce jeudi pour les demi-finales d'Europa Conference League, l'OM connaît déjà son adversaire. L'actuel deuxième de Ligue 1 devra affronter les Néerlandais de Feyenoord, troisième de l'Eredivisie. La formation coachée par Arne Slot enchaîne les buts en Europe cette saison.

En maîtrise sur le terrain du PAOK Salonique grâce à un but de Dimitri Payet (1-0), l'OM a validé sa qualification ce jeudi pour les demi-finales de l'Europa Conference League. L'équipe de Jorge Sampaoli peut donc toujours croire en la victoire finale dans cette nouvelle compétition organisée par l'UEFA. Au prochain tour, le club phocéen retrouvera Feyenoord.

Feyenoord a marqué à 14 reprises en phase finale

Le club de la ville de Rotterdam, aux Pays-Bas, a obtenu son ticket dans le même temps en battant en déplacement le Slavia Prague (3-1), grâce notamment à un doublé de Cyriel Dessers. Troisième de l'Eredivisie, la formation coachée par Arne Slot avait éliminé le Partizan Belgrade au tour précédent.

L'OM devra notamment se méfier de Luis Sinisterra, l'ailier colombien qui totalise déjà 20 buts toutes compétitions confondues cette saison. Le milieu turc Orkun Kökcü est lui l'une des pièces maîtresses de son équipe du haut seulement de ses 21 ans. Avec 14 buts inscrits en phase finale, Feyenoord aura en tout cas des arguments à faire valoir.

Lors de la phase de groupes de cette C4, Feyenoord était resté invaincu avec quatre victoires et deux nuls dans une poule composée du Slavia Prague, de l'Union Berlin et du Maccabi Haïfa. Les Néerlandais accueilleront le match aller le jeudi 28 avril prochain, avant le retour 5 mai au Vélodrome. La finale aura lieu pour rappel à Tirana, en Albanie le 25 mai prochain. L'AS Rome et Leicester s'affronteront eux dans l'autre demi-finale.