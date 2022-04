PAOK-OM: avec un nouveau but de Payet, les Marseillais font le boulot et filent en demies

L'Olympique de Marseille a terminé le travail en quart de finale retour d'Europa Conference League contre le PAOK ce jeudi soir. Grâce à un but de l'inévitable Payet, les Marseillais l'ont emporté 1-0 (3-1 en cumulé) et seront donc au rendez-vous du dernier carré de cette C4.

Quatre ans après son épopée en Ligue Europa, achevée sur une défaite en finale contre l’Atlético de Madrid, l’Olympique de Marseille retrouve le dernier carré d’une compétition européenne. Les Phocéens, vainqueurs 2-1 à l’aller au Vélodrome, l’ont emporté 1-0 ce jeudi soir en quart de finale retour d'Europa Conference League contre le PAOK grâce à une réalisation de l’inévitable Payet, déjà décisif lors de la première manche sur une demi-volée lumineuse.

Quelque peu bousculé en tout début de match, l’OM a peu à peu pris la mesure de l'événement et a fini par mettre la main sur la rencontre. Au-delà d’un premier quart d’heure délicat, les Marseillais ont dominé les débats pour s’offrir une septième victoire consécutive sur la scène européenne (une en Ligue Europa, six en Europa Conference League). Le 28 avril (aller) et le 5 mai (retour), ils affronteront le Feyenoord Rotterdam en demi-finale, avec une seconde manche à domicile.

>> Revivez PAOK-OM (0-1)

Une semaine après avoir maîtrisé les Grecs au Vélodrome, les Marseillais ont donc mis un peu de temps à entrer dans leur match. En face, les joueurs du PAOK, certainement grisés par la bouillante ambiance de La Toumbia, ont démarré tambours battants pour essayer de combler leur retard d’un but. Dès la 10e minute, Mandanda, titulaire pour la troisième rencontre consécutive, a dû s’employer, d’abord en tendant bien la jambe sur une tentative dans la surface puis en étant solide pour détourner une tête piquée sur le corner qui a suivi.

Payet, encore lui

Sauf que les Marseillais n’ont pas perdu le fil de leur rencontre et ont réussi à se remobiliser. A la 26e minute, les hommes de Jorge Sampaoli, suspendu pour cette rencontre, ont même failli ouvrir le score sur un contre son camp improbable. Sur un ballon anodin, Ingason manque son contrôle et est tout heureux de voir le poteau sauver son équipe.

La solution est finalement venue de Payet, encore lui. A la 34e minute, Guendouzi récupère un ballon dans le camp de la formation grecque. Bakambu hérite du cuir et le redonne au milieu de terrain phocéen, qui progresse côté droit avant de servir Payet devant les cages sur un centre millimétré. Le Marseillais n’a plus qu’à ajuster Paschalakis à bout portant pour s’offrir son 4e but de la saison sur la scène européenne (1-0, 34e).

Le but inscrit par le Réunionnais a permis à l’OM de prendre de l’air dans cette double confrontation puisque, à ce moment-là, les Grecs doivent marquer à deux reprises pour arracher une prolongation. Mais, à partir de l’ouverture du score de Payet, les Marseillais ont géré et n’ont cessé de pousser pour inscrire le but du break, afin de définitivement enterrer tous les espoirs du PAOK.

Sur les rares offensives grecques, l’OM pouvait de toute façon compter sur un très bon Mandanda, toujours vigilant et prompt et à aller au sol, comme sur une jolie demi-volée de Zivkovic à la 70e minute ou sur une lourde frappe de Mitrica à la 88e. Dans un dernier sursaut d'orgueil, les Grecs ont tout donné pour marquer et ont fait parcourir quelques frissons dans les rangs marseillais, mais rien n'a pu empêcher l'OM d'écrire une nouvelle belle page de son histoire européenne.