Europa Conference League: pour Genesio, Rennes "a toutes ses chances" contre Leicester

A l’issue de la victoire de Rennes sur la pelouse de Montpellier (4-2) vendredi en Ligue 1, Bruno Genesio a livré son ressenti sur le tirage compliqué de son équipe, qui devra affronter Leicester en huitièmes de finale de l’Europa Conference League. Il se veut ambitieux.

Bruno Genesio n’est pas inquiet. Loin de là. Après la belle victoire du Stade Rennais vendredi à Montpellier (4-2), en ouverture de la 26e journée de Ligue 1, l’entraîneur des Rouge et Noir s’est exprimé sur le tirage au sort de l’Europa Conference League, qui a placé Leicester sur la route de son équipe en huitièmes de finale. Un gros morceau même si les Foxes pointent seulement à la 12e place de la Premier League (avec trois matchs en moins). "Quand on est à ce niveau de compétition, on n'a pas le choix, a réagi Genesio en conférence de presse. C'est plutôt intéressant de se frotter à l'une des meilleures équipes du championnat anglais. C'est une équipe qui a l'habitude de jouer l'Europe, qui a déjà joué la Ligue des champions."

>> Le meilleur des Coupes d'Europe est à suivre sur RMC Sport, abonnez-vous à nos offres

"On a les armes pour les embêter"

Directement qualifié pour les huitièmes après avoir terminé en tête de sa poule avec 14 points pris sur 18 possibles, Rennes a en théorie le potentiel et les qualités pour réussir un joli coup face au champion d’Angleterre 2016. "Ce sera un bon révélateur, a insisté Genesio. On a toutes nos chances. C'est du 50-50 avant les deux matchs. On va continuer à faire ce que l'on sait faire, créer du jeu et marquer des buts. On va croire en nous. On ne veut pas avoir de regrets à l'issue des deux matchs. Leicester a une expérience supplémentaire. On a les armes pour les embêter sur les deux matchs. On espère récupérer nos joueurs blessés pour avoir un effectif plus important. Je crois en mon équipe sur ces deux confrontations."

Actuels quatrièmes de Ligue 1 à deux points du podium, en attendant la suite de la 26e journée, les Bretons se veulent ambitieux dans cette nouvelle compétition imaginée par l'UEFA. "On a prouvé que l'on était capable de faire de grands matchs devant les grandes équipes", a rappelé Genesio, dont l’équipe a notamment fait tomber le PSG cette saison (2-0 le 3 octobre). Le duel aller se déroulera au King Power Stadium le 10 mars et le retour est prévu au Roazhon Park le 17 mars.