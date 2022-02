Ligue 1: la belle opération de Rennes, vainqueur à Montpellier après un superbe match

Le Stade Rennais s'est imposé 4-2 sur la pelouse de Montpellier vendredi lors d'un match très animé à la Mosson pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Les Bretons reviennent à deux points du podium.

Le Stade Rennais enchaine. Une semaine après avoir étrillé Troyes (4-1), l’équipe bretonne a réalisé une très belle affaire vendredi soir en allant s’imposer 4-2 sur la pelouse de Montpellier en ouverture de la 26e journée de Ligue 1 après un match très spectaculaire.

Les Rouge et Noir ont rapidement mené 2-0 mais ont joué à se faire peur en laissant le MHSC revenir à égalité 2-2 à la pause. Mais grâce à un jeu léché et une belle efficacité, ils ont fait la différence après la pause et n’ont pas volé leur victoire, la deuxième de rang, ce qui ne leur était pas arrivé en L1 depuis le mois de novembre. Grâce à ce succès, Rennes revient provisoirement à la quatrième place à deux points de Nice (3e).

Wahi, quel chef d'oeuvre

La première période est riche en émotions. Rennes assomme d’entrée une formation montpelliéraine orpheline de Mamadou Sakho (blessé). Hamari Traoré s’offre deux passes décisives parfaites pour Martin Terrien (7e) et Benjamin Bourigeaud (14e). Mais si les Rouge & Noir semblent survoler les débats, Montpellier réagit vite avec deux buts exceptionnels. Le premier de volée signé Ambroise Oyongo (18e) et le deuxième sur un ciseau-retourné incroyable d’Elye Wahi (40e).

Laborde affole les stats

La deuxième période repart sur des bases aussi élevées. Le Brésilien Matheus Thuler commet une faute sur Martin Terrien dans la surface. Pour son retour à la Mosson, Gaëtan Laborde transforme le penalty (51e). L’ex-Montpelliérain ne fête pas son but et rejoint son partenaire Terrier à la 2eme place du classement des buteurs avec 13 buts, à une unité de Wissam Ben Yedder. Il a marqué contre 26 des 28 équipes qu’il a affrontées en Ligue 1.

Mais ce même Laborde est tout proche d’égaliser pour Montpellier après avoir dévié involontairement le ballon de la tête sur sa barre transversale avant que Meling, sur la même action, ne sauve le ballon sur sa ligne sur un tir de Mollet (68e). L’occasion est passée pour Montpellier. Rennes sale même l’addition grâce à but de Lovro Majer sur un beau mouvement collectif (83e). Prochain rendez-vous pour Rennes, dans une semaine face à Angers. Montpellier se déplacera à Nantes.