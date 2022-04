Feyenoord-OM, les compos: deux grosses surprises en attaque, Milik et Ünder sur le banc

Opposé au Feyenoord Rotterdam en demi-finale d'Europa Conference League, ce jeudi (21h), l’Olympique de Marseille peut compter sur Steve Mandanda, titulaire comme prévu. Arkadiusz Milik démarre lui sur le banc. Tout comme Cengiz Ünder.

Pour continuer à caresser le rêve d’une finale européenne, l’Olympique de Marseille doit sortir un grand match aller, ce jeudi soir (21h), à l’occasion du premier volet de sa demi-finale de Ligue Europa Conférence face au Feyenoord Rotterdam. Pour ce déplacement périlleux aux Pays-Bas, Jorge Sampaoli pourra globalement aligner son équipe type, avec Steve Mandanda dans les buts, comme depuis le début de la saison en Coupes d’Europe.

En concurrence avec Pau Lopez depuis le début de la saison, le gardien français a toujours eu la confiance de son entraineur sur la scène européenne. Pour le mettre en jambes avant Feyenoord, Sampaoli l’a même aligné en Ligue 1, pour la sixième fois cette saison, dimanche dernier contre Reims. "C’est un joueur historique qui a réussi à s’inscrire dans le temps avec son leadership et ses qualités, a expliqué le technicien en conférence de presse. Il a gagné le respect du club et de la ville." À cette occasion, Mandanda disputera le 100e match européen de sa carrière.

Des surprises en attaque

De retour de blessure à la mi-avril, Arkadiusz Milik n'enchainera pas un deuxième match de rang comme titulaire, contrairement à ce qui était pressenti. Il est remplacé dans le onze par Cédric Bakambu. En attaque, il sera accompagné par Bamba Dieng, qui a été préféré à Cergiz Ünder et Amine Harit, et Dimitri Payet. Au milieu de terrain, Gerson encadrera Boubacar Kamara et Mattéo Guendouzi, qui a pour l’instant disputé tous les matchs de l’OM cette saison, soit 51 en comptant celui de ce soir.

Avant le match, Sampaoli a indiqué se méfier de Feyenoord, en conférence de presse. "Leurs transitions dangereuses à l'intérieur sont remarquables, ils mettent beaucoup de vitesse. C’est une équipe qui gère bien les temps de jeu, a-t-il analysé. Il ne faudra pas être aspirés par leur pression. On essayera aussi de récupérer vite le ballon. Ce sera un match intense, dans un stade qui va beaucoup pousser, il faudra en faire abstraction."

La composition de l’OM : Mandanda – Peres, Caleta-Car, Saliba, Rongier – Gerson, Kamara, Guendouzi – Payet, Bakambu, Dieng

Remplaçants : Ngapandouetnbu, Lopez, Kolasinac, Mmadi, Gueye, Lirola, Bertelli, Harit, Benyahia, Ünder, Milik

La composition de Rotterdam : Marciano – Malacia, Senesi, Trauner, Geertruida - Kokcu, Aursnes, Til – Sinisterra, Dessers, Nelson

Remplaçants: Cojocaru, Jansen, Pedersen, Hendrikz, Sandler, Hall, Hendrix, Jahanbakhsh, Walemark, Linssen