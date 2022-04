Europa Conference League: "L’OM est l’adversaire le plus fort que nous ayons eu à affronter", selon le coach de Feyenoord

A la veille de la demi-finale aller d'Europa Conference League entre Feyenoord et l’Olympique de Marseille (21h), l’entraîneur du club néerlandais, Arne Slot, a confié que l’OM était l’adversaire le plus coriace de leur parcours européen.

L’Olympique de Marseille a un statut et une réputation. "L’OM est l’adversaire le plus fort que nous ayons eu à affronter jusqu’ici", prévient Arne Slot, le coach de Feyenoord, avant la demi-finale aller d'Europa Conference League qui se disputera jeudi soir à Rotterdam.

"Il faudra respecter notre style. J’aimerais bien qu’on ait plus le ballon que les Marseillais, a expliqué l’entraîneur néerlandais, à la tête de Feyenoord depuis le début de la saison. Il faudra faire attention, et ne pas donner trop d’espaces et de temps à Dimitri Payet par exemple." Slot connaît les dangers, les hommes décisifs de l’OM et les secteurs dans lesquels il faudra être vigilant.

Le Feyenoord 20 ans après sa dernière finale européenne

"Pas besoin de motiver les joueurs, ils le sont, mais il faut les informer sur les qualités de l'équipe d'en face", a expliqué l’entraîneur. De l’OM, il craint Sampaoli qui change "très souvent de système" et le gardien de but "qui joue très haut".

Jusqu’ici, Feyenoord a affronté la Maccabi Haïfa, l’Union Berlin, le Slavia Prague, Leicester et le Partizan Belgrade au cours de la compétition. Cette demi-finale ouvre désormais au club néerlandais la possibilité d’une finale européenne qui serait la première depuis 20 ans et sa victoire en Coupe de l’UEFA.