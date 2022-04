Feyenoord-OM: Payet raconte comment les incidents à la Commanderie lui ont servi de déclic

En prévision de la demi-finale de Ligue Europa Conférence contre Feyenoord, Dimitri Payet s'est confié sur la saison de l'OM et les progrès accomplis depuis le début de sa carrière. Des progrès qu'il attribue en partie aux troubles vécus l'an passé.

Alors que la fin de sa carrière approche (il est âgé de 35 ans), Dimitri Payet est un joueur incroyablement altruiste et décisif. Auteur de 16 buts et 13 passes décisives, toutes compétitions confondues cette saison, le meneur de jeu marseillais peut devenir le premier joueur du XXIe siècle à cumuler au moins 100 réalisations et 100 passes décisives en Ligue 1: le fruit d’une progression sportive constante depuis qu’il a retrouvé l’OM en 2017, après une expérience en Premier League avec West Ham.

"J'ai commis des erreurs"

"Je pense que le Dimitri Payet qui avait 20 ans n’était certainement pas aussi bon que le Dimitri Payet d’aujourd’hui, a estimé l’intéressé lors d’un entretien accordé à l’UEFA. Parce qu’il lui manquait plein de choses: de l’expérience, de la maturité, ce côté un peu plus mature, un peu plus malin. J’ai grandi parce que je me suis trompé, j'ai commis des erreurs. Je suis tombé, pas mal de fois. Tout ça m’a appris à être plus fort mentalement, à être plus calme, à gérer certaines situations différemment. Le fait d’avoir passé quasiment huit ans ici, ça vous fait grandir beaucoup plus vite."

Dauphin du Paris Saint-Germain, l’OM est bien parti pour accrocher un billet pour la Ligue des champions et tentera de se qualifier pour une finale européenne face à Feyenoord.

Qu’il semble loin le temps où plusieurs centaines de supporters du club s’introduisaient à la Commanderie pour faire face aux joueurs et manifester leur mécontentement. Dimitri Payet reconnaît aujourd’hui que cet événement l’a forgé, et d’autant plus marqué qu’il figurait parmi les cibles des supporters: "Cela a duré un certain temps mais ça m'a aidé à être celui que je suis un an après", assure-t-il, lui qui est aujourd’hui adulé.