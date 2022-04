Le Vestiaire OM: quand Payet a refusé d’aller à Manchester United pour revenir à Marseille

Dans l’émission Le Vestiaire, diffusée ce lundi sur RMC Sport 1, Dimitri Payet a révélé que Manchester United et "d’autres grands clubs" étaient intéressés par son profil après son passage à West Ham. En janvier 2017, il avait finalement décidé de revenir à Marseille.

À 35 ans, Dimitri Payet continue de faire les beaux jours de l’OM, comme sur cette demi-volée lumineuse inscrite en quart de finale aller d’Europa Conference League contre le PAOK Salonique. Pourtant, comme l’a révélé le N°10 marseillais dans l’émission Le Vestiaire, diffusée ce lundi sur RMC Sport 1, sa carrière aurait pu prendre une toute autre tournure.

Alors que William Saliba, Amine Harit et Pape Gueye lui demandent s’il regrette de ne pas avoir joué dans un très grand club européen, Payet confie qu’il a dû faire face à un sacré dilemme lorsqu’il était à West Ham (2015-2017) et qu’il a finalement décidé de revenir à Marseille, en janvier 2017. "Je ne suis pas quelqu’un qui vit avec des regrets. J’ai fait un choix, qui était aussi bien sportif que familial, de revenir à Marseille. Il y avait aussi d’autres clubs, de grands clubs. Il y avait Manchester United et d’autres. C’était un choix personnel et familial. Je pense que ça a été le meilleur pour moi et ma famille."

"Pouvoir finir ma carrière ici, c'est quelque chose d'énorme pour moi et ma famille"

En janvier 2017, Payet, qui avait déjà évolué sous les couleurs olympiennes entre 2013 et 2015, a donc décidé d’ouvrir un second chapitre du côté du Vélodrome. Désormais, il savoure chaque instant. "J’ai eu la chance de connaître l’OM et maintenant que vous y êtes, vous savez ce que c’est, a-t-il lancé à ses partenaires. Forcément, pouvoir passer toutes ces années ici et finir ma carrière ici, c’est quelque chose d’énorme pour moi et ma famille. J’espère bien finir ici, le plus tard possible, et partir en laissant une bonne trace."

En 2020, Dimitri Payet a annoncé vouloir être "Marseillais à vie" au moment de prolonger son contrat jusqu’en 2024 avec l’OM. "Pour arriver à cette issue, on a eu des discussions et il a fait des efforts considérables", avait alors précisé le président marseillais de l’époque, Jacques-Henri Eyraud.