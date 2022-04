Feyenoord-OM: Les supporters marseillais autorisés à faire le déplacement à Rotterdam

Après de multiples interdictions de déplacement en Ligue 1 et en Ligue Europa Conférence, les supporters marseillais devraient être du déplacement à Rotterdam jeudi pour le match contre Feyenoord. L'OM a bénéficié d'un quota de 2.000 places.

Les supporters olympiens renouent avec les déplacements européens. L'OM a finalement obtenu 2.000 places en parcage pour son déplacement au Feyenoord ce jeudi en demi-finale aller de Ligue Europa Conference. L'accord initial avec le club de Rotterdam portait sur un millier de places, finalement bien négocié par les dirigeants phocéens.

Premier déplacement en Ligue Europa Conférence.

Interdits de déplacements à Rome contre la Lazio et à Istanbul contre Galatasaray en Ligue Europa, puis à Bâle ou à Thessalonique face au PAOK en C4, les fans marseillais pourront enfin soutenir leur équipe en Coupe d'Europe. Un déplacement qui devrait être vivement surveillé et encadré, afin d'éviter les débordements avec des supporters de Feyenoord reconnus pour n'être pas des plus tendres.

Le déplacement à Rotterdam, organisé à la dernière minute, devrait être de courte durée, afin d'éviter toute confrontation entre les deux groupes. Ainsi les supporters de l'OM arriveront sur place en bus, le jour du match, et seront ensuite dirigés vers une fanzone en centre-ville, sous la surveillance des stadiers du club et de la police locale. Ils pourront donc s'offrir leur premier déplacement en Ligue Europa Conférence, dans des conditions assez particulières.

Un match aller à l'extérieur

Jusqu'ici, les Marseillais avaient systématiquement joué le match aller à domicile, avec bien souvent des heurts avec les supporters visiteurs en marge de la rencontre, ce qui contraignait la police française ou locale à déconseiller voire interdire le déplacement des supporters olympiens lors du match retour. L'OM jouant cette fois-ci son match aller à l'extérieur, ils s'exposent donc à moins de sanctions en lien avec de potentielles violences au Vélodrome.