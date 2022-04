Feyenoord-OM: un match fou et une défaite qui laisse encore de l'espoir pour Marseille

L'OM s'est incliné sur la pelouse du Feyenoord Rotterdam à l'issue d'un match très ouvert, ce jeudi soir en demi-finale aller d'Europa Conference League (3-2). Les Marseillais, menés 2-0 après 20 minutes, ont pourtant réussi à revenir à hauteur des Néerlandais juste avant la pause. Mais un but casquette seulement neuf secondes après le début de la seconde période a précipité la chute des Phocéens.

Il faudra à coup sûr une soirée mémorable au Vélodrome, jeudi prochain lors du match retour, pour espérer voir l'OM participer à une nouvelle finale européenne. Ce jeudi soir, l'OM s'est incliné 3-2 sur la pelouse du Feyenoord Rotterdam en demi-finale aller d'Europa Conference League. Dans un match rythmé et ouvert, les Marseillais ont d'abord été menés 2-0, avant de revenir au mental à 2-2 avant la pause. Mais une grossière erreur de Caleta-Car, seulement neuf secondes après le coup d'envoi de la seconde période, a précipité la chute des Phocéens.

Le choix fort de Sampaoli, qui avait décidé de titulariser Dieng et Bakambu à la place d’Ünder et Milik afin d’exploiter la profondeur, s’est pourtant rapidement avéré payant. Dans le premier quart d’heure, Dieng a exploité les espaces laissés par la défense néerlandaise en s’offrant deux face-à-face avec Marciano, le portier du Feyenoord. Après avoir d’abord buté sur le gardien israélien (9e), le Sénégalais a ensuite beaucoup trop croisé sa frappe (14e).

Deux minutes cauchemardesques pour l'OM

Comme souvent dans pareil scénario, l’OM n’a pas tardé à payer l’addition. En l’espace de deux minutes, les Phocéens, ont craqué à deux reprises face à la domination néerlandaise. A la 18e minute, Sinisterra gratifie les bouillants supporters du stade De Kuip d'un magnifique enchaînement contrôle de la poitrine puis talonnade dans la course de Dessers, qui crucifie Mandanda d'une frappe du pointu en pleine course (1-0, 18e). Deux minutes plus tard, Nelson est lancé à la limite du hors jeu mais est couvert par Rongier. Le joueur du Feyenoord centre en retrait vers Sinisterra qui frappe en première intention. Le tir semble plutôt facile à stopper pour Mandanda, sauf que Rongier le contre et met le ballon hors de portée du portier phocéen, décidément bien malheureux pour son 100e match européen sous le maillot de l'OM. En l'espace de deux offensives, Marseille a eu un bel exemple de la puissance de feu de Sinisterra et Dessers, respectivement 2e et 3e meilleurs buteurs de la compétition avec 10 et 6 buts.

Les Marseillais relancés par Dieng et Gerson avant la pause

Mais cet OM a du caractère et va réussir à sortir la tête de l’eau avant la pause. Dieng, maladroit en tout début de match, a sonné la révolte en permettant à son équipe de revenir au score sur une frappe limpide et puissante à l’entrée de la surface après une très belle déviation de Bakambu. Puis, quelques minutes avant la pause, les Marseillais ont égalisé au meilleur des moments après un joli mouvement collectif. Décalé sur le côté droit par Payet, Guendouzi adresse un centre bien travaillé devant le but néerlandais. Marciano repousse dans un premier temps, mais le ballon revient sur Gerson, qui ne se pose pas de questions et frappe en force à bout portant (2-2, 40e). Déjà buteur il y a quatre jours à Reims en Ligue 1, le Brésilien confirme qu’il termine très fort la saison.

Feyenoord marque après neuf secondes sur le coup d'envoi de la seconde période

Remis dans le sens de la marche juste avant de rentrer aux vestiaires, les Marseillais se sont sabordés dès le début de la seconde période. Sur le coup d’envoi, le bon pressing des Néerlandais a forcé les hommes de Sampaoli à aller vers l’arrière. Caleta-Car a alors mal assuré sa passe en retrait pour Mandanda, pour le plus grand plaisir de Dessers, qui a surgi devant Il Phenomeno pour marquer dans le but vide (3-2, 46e) seulement… neuf secondes après le début de ce deuxième acte.

Après avoir beaucoup subi et préféré sévir en contre, les Olympiens ont par la suite pris le contrôle du jeu pour tenter de revenir au score, laissant aux locaux le soin d’exploiter la transition... et les errements défensifs de l'OM, avec des Luan Peres et Caleta-Car pas très inspirés dans la relance. Après l'heure de jeu, les deux statégies initiales se sont complètement inversées: la construction pour l'OM, les contres pour le Feyenoord. Incapables de bouger le bloc bas des locaux, les Marseilllais ont eu mille peines à se procurer des occasions franches, à l'inverse des Néerlandais, très prompts à se retrouver dans la surface de Mandanda. Dans le money-time, Dieng s'est une nouvelle fois retrouvé face à Marciano à la 81e minute... pour le même résultat que dans le premier quart d'heure. Pour les utlimes minutes, Sampaoli a décidé d'abattre une dernière carte en faisant entrer en jeu Milik. Sans succès, malgré une dernière frappe de Payet enlevée de la lucarne par le portier du Feyenoord.