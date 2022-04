Feyenoord-OM: pourquoi Sampaoli a préféré Bakambu et Dieng à Ünder et Milik

En alignant Cédric Bakambu et Bamba Dieng à la place d’Arkadiusz Milik et Cengiz Ünder pour sa demi-finale d’Europa Conference League face au Feyenoord Rotterdam, Jorge Sampaoli a voulu privilégier la profondeur.

Dans un match qui s’annonce bouillant à Rotterdam, Jorge Sampaoli a tenté le coup tactique. Pour aborder la demi-finale aller d’Europa Conference League, ce jeudi (21h), l’entraineur de l’Olympique de Marseille a effectué des changements en attaque, en intégrant Cédric Bakambu et Bamba Dieng à son onze de départ. Une rotation qui devrait permettre aux Phocéens d’aller plus facilement chercher les espaces dans le dos.

"C’est une option pour aller vite devant, mettre de la profondeur", a-t-il confirmé au micro de Canal + Sport avant la rencontre. La veille, les observateurs annonçaient la titularisation d’Arkadiusz Milik et Cengiz Ünder en attaque, dans un schéma similaire à celui aligné contre le Stade de Reims, lors de la dernière rencontre de Ligue 1. Avec Bakambu en pointe notamment, le technicien argentin a souhaité prendre de court ses adversaires en donnant un peu de vitesse à ses troupes.

Exploiter les lacunes défensives adverses

Quelques secondes avant le début du match, l’Argentin a aussi identifié les forces de ses adversaires du soir: "La transition, la pression constante et les attaques placées et rapides." Réputé pour son jeu offensif et spectaculaire, le Feyenoord s’est aussi distingué par la porosité de sa défense depuis le début de la saison et les espaces dans le dos de ses latéraux. "Même contre le Slavia, qui n’est pas une équipe incroyable, on a vu que face un gros pressing la défense peut craquer", indiquait avant le match Ruben Slagter, journaliste néerlandais.

Les qualités de Bamba Dieng sur son aile, qui s’est notamment procuré deux grosses occasions de but dans le premier quart d’heure grâce à ses accélérations, devrait permettre d’appuyer sur ces défauts. En cas d’échec de son nouveau plan de jeu, Sampoli ne manque pas d’options sur le banc: hormis les deux pressentis titulaires, il peut aussi faire rentrer Amine Harit, envers qui il s’est montré élogieux ces derniers temps, en attaque.