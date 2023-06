La Ligue Europa Conférence change de nom, les lieux des prochaines finales dévoilés

L'UEFA a annoncé ce mercredi où seront accueillies les prochaines finales de la Ligue Europa Conférence. L'instance européenne a également dévoilé le nouveau nom de la C4, effectif à partir de 2024.

Réuni ce mercredi, le Comité exécutif de l'UEFA a décidé les villes hôtes des futures finales européennes, parmi lesquelles les éditions 2024 et 2025 de Ligue Europa Conférence. Alors que Prague a vu cette année la victoire de West Ham sur la Fiorentina, la finale se déroulera la saison prochaine à Athènes (Grèce), puis à Wrocław (Pologne) en 2025. Du côté des clubs français, Lille pourrait être concerné par ce voyage grec en mai 2024, et pourrait être rejoint par d'éventuels reversés de la Ligue Europa: le champ des possibles inclut Rennes, Toulouse, et Marseille.

>> Découvrez les offres de RMC Sport et suivez en direct les Coupes d'Europe

La finale de Ligue des champions féminine à Lisbonne

L'épilogue de la Ligue des champions féminine 2025 se tiendra à Lisbonne (Portugal), au stade José Alvalade. Le stade de San Mames de Bilbao (Espagne) avait déjà été désigné pour accueillir la finale de 2024. Ont précédemment été validés le lieu des finales de Ligue des champions et Ligue Europa des deux prochaines saisons: Wembley (Londres, Angleterre) en 2024 puis Munich (Allemagne) en 2025 pour la C1, Dublin (Irlande) en 2024 puis Bilbao (Espagne) en 2025 pour la C3.

La Ligue Europa Conférence va devenir la Ligue Conférence

Par ailleurs, l'instance dirigeante du football européen a entériné le nouveau nom donné à la C4, à compter de la saison 2024-2025. Celui-ci va rétrécir puisque la compétition s'intitulera désormais simplement la "Ligue Conférence", ou "Conference League" en anglais, remplaçant la "Ligue Europa Conférence", à trop forte connotation C3. Le nouveau nom va ainsi donner une identité exclusive à la C4.

Enfin, l'UEFA a décidé de réviser le format de la Youth League. "La compétition s'adaptera au changement de format des compétitions interclubs seniors et inclura les 36 équipes de jeunes des clubs qui se qualifient pour la phase finale de l'UEFA Champions League 2024/25 (voie Ligue des champions). La voie des champions nationaux sera restructurée pour inclure les champions nationaux de toutes les associations membres de l'UEFA (actuellement, la participation est limitée aux 32 meilleures associations du classement)", indique l'instance. "Si un club se qualifie à la fois par la voie de la Ligue des champions et par la voie des champions nationaux, il participe automatiquement à la voie de Ligue des champions et la place vacante dans la voie des champions nationaux est pourvue par le deuxième de la même association."