Ligue des champions, Ligue Europa, Ligue Conference: le calendrier de la saison 2022-2023 dévoilé

L'UEFA a dévoilé le calendrier détaillé de la Ligue des champions, de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence pour la saison 2022-2023, marquée par l'organisation de la Coupe du monde au Qatar en novembre et en décembre.

Les dates de la saison européenne 2022-2023 ont été dévoilées par l'UEFA. Coupe du monde au Qatar à l'automne oblige (21 novembre-18 décembre), les dates de la phase de poules de la Ligue des champions, de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence sont très resserrées. Par paire de deux, les journées vont s'enchaîner d'une semaine à l'autre, entre le 6 septembre et le 3 novembre.

Le calendrier redevient plutôt habituel pour les phases à élimination directe. Malgré tout, les finales auront lieu un peu plus tard que d'ordinaire: le 10 juin à Istanbul pour la C1, le 31 mai à Budapest pour la C3, le 7 juin à Prague pour la C4.

Le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille sont directement qualifiés pour la phase de groupes de la Ligue des champions. L'AS Monaco entre au stade du troisième tour de qualification. Le Stade Rennais et le FC Nantes sont qualifés pour la phase de groupes de la Ligue Europa. L'OGC Nice est quant à lui inscrit aux barrages de la Ligue Europa Conférence.

· Les dates majeures de la Ligue des champions

- Troisième tour de qualification: 2-3 août / 9 août

- Barrages: 16-17 août / 23-24 août

- Phase de groupes: 6-7 septembre / 13-14 septembre / 4-5 octobre / 11-12 octobre / 25-26 octobre / 1-2 novembre

- Huitièmes de finale: 14-15 et 21-22 février / 7-8 et 14-15 mars

- Quarts de finale: 11-12 avril / 18-19 avril

- Demi-finales: 9-10 mai / 16-17 mai

- Finale: 10 juin

- Tirage troisième tour de qualification: 18 juillet

- Tirage barrages: 2 août

- Tirage des groupes: 25 août

- Tirage huitièmes de finale: 7 novembre

- Tirage tableau final: 17 mars

· Les dates majeures de la Ligue Europa et Ligue Europa Conférence

- Troisième tour de qualification: 4 et 11 août

- Barrages: 18 et 25 août

- Phase de groupes: 8 septembre / 15 septembre / 6 octobre / 13 octobre / 27 octobre / 3 novembre

- Barrages phase finale: 16 et 23 février

- Huitièmes de finale: 9 et 16 mars

- Quarts de finale: 13 et 20 avril

- Demi-finales: 11 et 18 mai

- Finale Ligue Europa: 31 mai

- Finale Ligue Europa Conférence: 7 juin

- Tirage troisième tour de qualification: 18 juillet

- Tirage barrages: 2 août

- Tirage des groupes: 26 août

- Tirage barrages phase finale: 7 novembre

- Tirage huitièmes de finale: 24 février

- Tirage tableau final: 17 mars