Liga: guerre de communiqués en Espagne après l'exclusion d'Osasuna de la Ligue Europa Conférence

Septième au classement de Liga, Osasuna était censé disputer la Ligue Europa Conférence la saison prochaine. Mais à la suite d’une enquête UEFA liée à un scandale de match truqué en 2013-2014, l’instance a décidé d’exclure le club de la compétition. Une décision contestée par les dirigeants qui regrettent le silence de la RFEF, des propos n’ayant pas plu à la fédération espagnole.

Auteur d’une belle saison en Liga ponctuée par une 7e place honorable, Osasuna pensait connaitre les joies de la Ligue Europe Conférence, mais il n’en sera rien pour l’instant. Après une enquête de l’UEFA concernant un scandale de match truqué en 2013-2014, le club a été exclu de la compétition.

Si les Espagnols comptent faire appel de cette décision, les dirigeants regrettent "le silence" de la RFEF (Fédération royale espagnole de football). "Une infamie" pour l’instance qui a souligné dans un communiqué "un manque de respect et une action très grave de la part du club que de tenter d'impliquer la RFEF dans cette affaire, en laissant curieusement de côté, toujours de manière subtile, l'origine des plaintes."

La RFEF attend des excuses

Indignée par les accusations d’Osasuna, la Fédération espagnole révèle les raisons de cette non-communication vis-à-vis de cette affaire: "La RFEF n'a agi à aucun moment dans cette procédure comme un procureur privé parce qu'elle a compris et défendu à tout moment la nécessité de préserver l'innocence du club et n'a pas suivi la stratégie d'autres institutions que les auteurs du communiqué de presse ne mentionnent même pas intentionnellement aujourd'hui."

Jugeant "extrêmement grave" le fait d’insinuer que la RFEF ne soutient pas les clubs espagnols, l’instance réclame des excuses de la part des dirigeants du 7e de Liga qui comptent appel de la décision de l’UEFA: "La RFEF a agi, et continuera d'agir en défendant les intérêts du club et des supporters (…) et a soutenu la thèse du CA Osasuna, comme elle pourra le prouver de manière irréfutable le moment venu et, à ce moment-là, elle espère que les auteurs de ce communiqué et ses instigateurs s'excuseront publiquement auprès de la RFEF."

Les coulisses de l’échange entre Osasuna et la RFEF

Osasuna n’a tardé à réagir à ce communiqué, et contrairement aux souhaits de la RFEF, ce ne sont pas des excuses qui ont été prononcées, mais plutôt des révélations concernant un échange de lettres entre le directeur général d’Osasuna Fran Canal, et le président de l’instance Luis Rubiales.

En plus de regretter cette déclaration tardive de la RFEF, le dirigeant du club explique avoir demandé à Rubiales de lui expliquer sa position dans cette affaire: "Je pense qu'il s'agit d'une affaire suffisamment grave pour que le président de la RFEF défende l'un des principaux clubs du football espagnol et que le vice-président de l'UEFA défende la présomption de neutralité de la plus haute instance du football européen."

Après que Canal ait demandé à l’instance de "l’informer" de sa position, Rubiales a répliqué en expliquant à son homologue qu’il "ne peut pas demander au président de la RFEF d’intervenir publiquement ou en privé dans une affaire qui fait l'objet d'une décision d'un organe disciplinaire."

Une explication loin de satisfaire Osasuna qui dénonce un deux poids deux mesures de la RFEF avec "un autre club appartenant à sa fédération, qu’elle n’a eu aucun mal à défendre dans les médias, alors que l'enquête disciplinaire de l'UEFA était déjà en cours." Mundo Deportivo y voit là une allusion au FC Barcelone. À défaut de voir la RFEF ne pas choisir de camp, le club souhaite des excuses auprès des fans qui "en plus d'endurer la douleur de l'injustice, doivent maintenant assister à une attaque contre leur club de la part de ceux qui n'ont pas tendu la main dans ce processus."