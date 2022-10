Ligue Europa Conference: Beer Sheva privé d'un joueur russe interdit d'entrer en Pologne

Lech Poznan acueille l'Hapoel Beer Sheva en Ligue Europa Conference ce jeudi. Pour ce match, le club israëlien sera privé de l'un de ses attaquants, Magomed-Shapi Suleymanov, interdit de territoire en Pologne en tant que citoyen russe.

Aucun citoyen russe n'a désormais le doit de pénétrer sur le territoire polonais. La Pologne a pris des mesures drastiques en réponse à la guerre imposée par la Russie à l'Ukraine. Depuis le 19 septembre, et jusqu'à nouvel ordre, les Russes ne sont plus autorisés à franchir les frontières de la Pologne. Il y a très peu d'exceptions et elles ne s'appliquent pas aux athlètes professionnels.

C'est donc sans son attaquant Magomed-Shapi Suleymanov que l'Hapoel Beer-Sheva devra donc composer face aux polonais de Lech Poznan.

Le Russe s'est donc logiquement vu refuser l'autorisation d'entrer en Pologne malgré les efforts des Israéliens: "Nous avons essayé d'influencer cette décision et nous avons contacté les agences gouvernementales israéliennes et polonaises au plus haut niveau. Les Polonais, cependant, ne sont ouverts à aucun compromis et l'UEFA a refusé d'interférer dans cette affaire", a déclaré l'un des représentants de l'Hapoel dans une interview au média local Ynet.

Arrivé en prêt de Krasnodar l'été dernier, l'attaquant russe est un titulaire indicutable et l'un des meilleurs éléments du club israëlien. En neuf matches cette saison, il a scoré à deux reprises et offert deux passes décisives.

Le club israélien est troisième de son groupe avec un point, deux de moins que son adversaire de jeudi.