OM: la ville de Marseille promet qu'elle n'oublie pas Bernard Tapie

Un an après la mort de Bernard Tapie, la ville de Marseille travaille toujours pour lui rendre un hommage avec un lieu baptisé ou renommé en son nom. La municipalité a répondu auprès de RMC Sport à l’interpellation du fils de l’ancien de président de l’OM.

Huis clos oblige pour la réception du Sporting ce mardi lors de la troisième journée de Ligue des champions (18h45 sur RMC Sport 1), les supporters de l’Olympique de Marseille ne pourront pas saluer la mémoire de Bernard Tapie depuis les tribunes du stade Vélodrome, un jour après le premier anniversaire de sa mort. Interpellée ce mardi sur CNews par Laurent Tapie, le fils de l’ancien président, la ville de Marseille promet que la mairie n’a absolument pas oublié l’emblématique dirigeant de l’OM.

"On ne peut pas dire que la ville n’a rien fait, promet Sébastien Jibrayel, adjoint aux sports, contacté par RMC Sport. Il y a eu une période de deuil, et depuis il y a une réflexion, des échanges avec les supporters, des réunions en interne."

"La volonté politique d’honorer Monsieur Tapie est là"

Un an et un jour après le décès de l'ancien président du club phocéen, la municipalité entend bien lui rendre un hommage durable. Mais cela ne se fait pas en un claquement de doigts.

"Renommer ou rebaptiser un lieu emblématique, cela prend du temps, avance encore Sébastien Jibrayel. C’est le rôle d’une commission chargée de la dénomination des rues et des équipements publics."

Et l’élu marseillais d’enchaîner très clairement: "La volonté politique d’honorer Monsieur Tapie est là, c’est une certitude. Et comme lors des obsèques, cet hommage sera à la hauteur du personnage. Plusieurs hypothèses sont sur la table, et nous ferons un point prochainement avec la famille et les supporters. Rien ne sera fait sans leur accord."