Ligue Europa Conference: des supporters de Feyenoord ont tagué... le mur de Berlin

Alors que l'Union Berlin reçoit ce jeudi soir Feyenoord en Ligue Europa Conference (21h), des supporters du club néerlandais ont profité du déplacement en Allemagne pour taguer le célèbre mur de Berlin aux couleurs de leur équipe.

La rencontre Union Berlin-Feyenoord, ce jeudi soir en Ligue Europa Conference (21h), s'annonce pour le moins tendue dans les tribunes du stade olympique. Deux semaines après la manche aller à Rotterdam, qui avait vu des ultras des deux camps s'affronter, des fans néerlandais ont profité du déplacement dans la capitale allemande pour s'illustrer en taguant... le mur de Berlin. Et plus précisément l'East Side Gallery, un morceau d'environ un kilomètre du célèbre mur, qui sert habituellement de lieu d'exposition pour des oeuvres de street art.

Dans un style particulier, des supporters de Feyenoord ont eux aussi pris leurs bombes de peinture, pour inscrire en taille XXL le nom de leur équipe de coeur en territoire adverse.

Les ultras de l'Union ont réagi... avant que ceux du Hertha ne s'en mêlent

Selon rbb24, deux ressortissants néerlandais, âgés de 21 et 25 ans, ont rapidement été arrêtés par les autorités berlinoises. Mais leur mission était déjà accomplie, et leur "oeuvre" remarquée.

Quelques heures plus tard, les ultras de l'Union Berlin ont réagi en masquant tant bien que mal les inscriptions néerlandaises, et en mettant par-dessus leur signature. Avant... que les amoureux de l'autre gros club de Berlin, le Hertha, ne s'en mêlent, en apposant eux aussi leur touche de peinture sur le monument. A qui le tour?