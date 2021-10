Ligue Europa Conference: des supporters du Maccabi Haïfa visés par des insultes antisémites à Berlin

Alors que l’Union Berlin et le Maccabi Haïfa s’affrontaient ce jeudi dans le cadre de la Ligue Europa Conference, des supporters du club allemand se sont illustrés d’une bien triste manière, avec des saluts nazis et des insultes antisémites.

C’est un triste spectacle qui a eu lieu au Stade Olympique de Berlin. Alors que leur équipe a nettement gagné le match face au Maccabi Haïfa ce jeudi en Ligue Europa Conférence (3-0), des supporters de l'Union Berlin ont décidé de ternir le succès de leur équipe avec des chants antisémites prononcés à l'encontre des supporters Israéliens.

Des actes abjects, d’autant que c’était la première fois qu’une équipe venue d’Israël évoluait dans cette enceinte. Le Stade Olympique de Berlin, qui n’est pas l’enceinte officielle de l’Union Berlin, a été construit sous le régime nazi en vue des Jeux olympiques de 1936.

"Nous avons été menacés en tribune par des supporters de l’Union"

Présent et victime des chants de certains supporters de l’Union Berlin, le Forum des jeunes de la Société germano-israélienne de Berlin-Potsdam a pris la parole pour détailler les agissements de ces individus: "Nous avons été menacés en tribune par des supporters de l’Union, bombardés de bière. Un supporter de l’Union a tenté de mettre le feu à un drapeau israélien, ce qui a heureusement été rapidement empêché par des policiers en civil".

Devant ces évènements honteux, le commissaire du gouvernement à la lutte contre l’antisémitisme, Felix Klein, a tenu à réagir auprès des journaux du groupe Funke: "Je suis consterné qu’au lieu d’équité et de respect, la haine et la violence aient émané de supporters allemands dans ce lieu chargé d’histoire. Je voudrais lancer un appel à tous les responsables de clubs pour qu’ils s’occupent du phénomène encore plus qu’avant".

L'Union Berlin condamne "un comportement honteux"

Pendant ces incidents, des supporters de l’Union Berlin ont défendu les victimes de ces chants racistes. "Il y avait aussi des fans de l’Union qui se sont prononcés contre ce comportement" a assuré le Forum.

Le président du club allemand Dirk Zingler a, via un communiqué du club, dénoncé ces agissements : "Ce comportement est honteux et nous ne le tolérons pas. Nous nous excusons auprès des personnes concernées. Nous ne tolérerons jamais la discrimination. Il est important de rester vigilant et de travailler sans relâche contre cela. Nous soutenons les enquêtes de la police avec toutes les sources d'informations à notre disposition".