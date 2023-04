Nice-Bâle: Estrosi ne veut pas des supporters de Bâle à Nice

Dans un communiqué publié par la mairie de Nice, Christian Estrosi a exprimé son inquiétude quant au déplacement des supporters du FC Bâle pour le quart de finale retour de Ligue Europa Conférence contre l'OGC Nice prévu le 20 avril prochain.

La mairie de Nice a fait part de son inquiétude. Dans un long communiqué publié ce mardi, le maire de la ville de PACA, Christian Estrosi, a demandé à ce que les supporters du FC Bâle ne puissent pas se rendre à l'Allianz Riviera à l'occasion du quart de finale retour de Ligue Europa Conférence contre l'OGC Nice prévu le 20 avril prochain.

>> Découvrez les offres de RMC Sport et suivez en direct la Ligue Europa Conférence

Les supporters suisses accusés d'être initiateurs de débordements à Marseille

Le maire niçois pointe notamment "des supporters qui ont la réputation d’être parmi les plus fervents en Europe et de générer très souvent des situations à hauts risques". Le match entre l'OM et Bâle en Ligue Europa Conférence la saison passée avait été le théâtre d'affrontements entre supporters des deux clubs aux abords du Vélodrome. "Leur réputation les précède : ils se déplacent en nombre et aiment les atmosphères sulfureuses", écrit d'ailleurs le maire dans le communiqué.

"Comme tout le monde, je souhaite que cette rencontre soit avant tout une fête du football, et je sais que les supporters de l’OGC Nice seront comme moi, le jour J, derrière les joueurs, pour leur apporter tout leur soutien", poursuit celui qui est aussi président de la métropole niçoise et président délégué de la région PACA.

Estrosi en réfère à l'Etat

"Néanmoins, en tant que maire de Nice, je fais de la sécurité des Niçois la première des priorités. Et après la récente réception des supporters de Belgrade, et surtout des supporters de Cologne, je ne peux qu’exprimer ma très grande inquiétude quant à l’arrivée prochaine, dans les rues de Nice, de centaines de supporters du FC Bâle. Il est hors de question d’assister une nouvelle fois à des débordements."

"C’est pourquoi, je demande que les supporters suisses ne fassent pas le déplacement à Nice le 20 avril. J'en appelle également à la responsabilité de nos instances nationales et sportives pour qu'ils prennent toutes les décisions qui s’imposeront et qui permettront à ce match de se dérouler dans les meilleures conditions. Je demande donc à l’Etat de prendre toute les mesures nécessaires pour faire échec aux troubles à l’ordre public qui accompagnent systématiquement le déplacement de ces supporters."