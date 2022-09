Nice-Cologne: Bulka promet un maillot à un enfant privé du match à cause des violences

Le match entre Nice et Cologne a été marqué par des débordements survenus avant le coup d'envoi. Face au risque, de nombreux supporters ont préféré rebrousser chemin. Parmi eux, un enfant, fan de Bulka. Le gardien va lui offrir un maillot.

Un enfant, privé du match Nice-Cologne à cause des violences déclenchées par les supporters allemands, va recevoir un mailot de son idole Marcin Bulka. Cette belle histoire s'est écrite sur Twitter. Un père de famille a partagé une photo de son fils, de dos, en écrivant: "Retour de l’Allianz Riviera plus tôt que prévu. Obligés de rebrousser chemin devant la bêtise humaine… Il est très déçu car il se faisait une joie de voir jouer Marcin Bulka qui était enfin titulaire ce soir. Il est gardien de but et Bulka est son idole absolue".

Le gardien polonais de 22 ans, relégué sur le banc niçois après l'arrivée de Kasper Schmeichel, a eu sa chance hier. Auteur d'un match correct, le portier s'est ensuite montré grandiose sur le réseau social. Interpellé par de nombreux internautes sous le message du père, l'ex-joueur du PSG a écrit: "Donnez-moi l’adresse, j’envoie un maillot pour le petit".

Une jolie consolation pour ce gamin, qui va pouvoir fièrement porter le maillot de son idole. Peut-être lors d'un prochain match à l'Allianz Riviera?