Nice-Cologne: un an d'emprisonnement dont six mois ferme pour le supporter du PSG impliqué dans les incidents

En septembre dernier, le match de Ligue Europa Conférence entre l’OGC Nice et Cologne (1-1) avait été grandement retardé à cause d’affrontements dans les tribunes de l’Allianz Riviera. Le supporter du PSG qui avait infiltré les fans de Cologne lors des incidents a été condamné à un an d'emprisonnement dont six mois ferme.

Quelques instants avant le coup d’envoi de la rencontre de Ligue Europa Conférence entre l’OGC Nice et Cologne, des affrontements avaient eu lieu dans les tribunes du stade niçois et engendré le report du coup d'envoi de la rencontre. Parmi les concernés, figurait un supporter du PSG auparavant membre des "Supras Auteuil", groupe supprimé durant le plan Leproux en 2010.

Ce mercredi au tribunal correctionnel de Nice, avait lieu le procès de ce supporter, qui avait infiltré les supporters de Cologne durant les incidents. Celui-ci écope d'un an d’emprisonnement dont six mois de sursis et six mois ferme avec détention à domicile sous surveillance électronique, sans inscription au casier judiciaire.

Deux ans d'interdiction de stade

Il est interdit de séjour dans le département durant deux ans et également interdit de stade pour la même durée. Durant les matchs du PSG, il devra se présenter au commissariat s'il est convoqué. En cas de violation de son interdiction de stade, il sera de nouveau poursuivi. Il versera aussi un euro symbolique à l'OGC Nice.

Indirectement concerné, le PSG avait livré un communiqué rappelant que l’ancien groupe auquel appartenait le supporter n’a plus aucun lien avec le club: "Le club tient à préciser que le groupe Supras Auteuil a été dissous par un décret du 29 avril 2010, ne sont pas reconnus comme supporters du PSG et sont interdits d'accès au Parc des Princes (…) Le club étudie les suites à donner aux atteintes portées à sa réputation par les agissements de ces derniers."