Nice-FC Bâle: l'interdiction de déplacement des supporters suisses confirmée, 16 bus bâlois ont fait demi-tour en Italie

La plus haute juridiction administrative a rejeté le recours des supporters de Bâle et confirmé leur interdiction de déplacement pour le quart de finale retour de Ligue Europa Conférence à Nice ce jeudi.

C’est officiel, les supporters bâlois sont interdits à Nice. Les suiveurs du club suisse, soutenus par l'association Football Supporters Europe, avaient annoncé mercredi avoir déposé un recours devant le Conseil d’Etat contre l'interdiction de déplacement à Nice ce jeudi pour le quart de finale retour de Ligue Europa Conférence (21h). Mais la plus haute juridiction administrative a rejeté ce recours et confirmé cette interdiction de déplacement, comme l’a annoncé le quotidien Nice-Matin.

16 bus bâlois ont fait demi-tour en Italie

La préfecture a confirmé auprès de BFM Nice Côte d'Azur que 16 bus de supporters bâlois se sont présentés à la frontière italienne ce jeudi. Ils ont attendu la décision du Conseil d’Etat et ont ensuite fait demi-tour sans aucun incident. Un important dispositif de gendarmerie est actuellement déployé au péage de la Turbie (le premier péage en France lorsqu’on arrive d’Italie). Les supporters suisses ont indiqué être au courant que de nombreux policiers sont mobilisés.

Les autorités françaises ont reconduit les 16 bus à la frontière italienne. Sauf que maintenant, les 600 supporters du FC Bâle sont présents dans les rues de San Remo, ville italienne proche de la frontière avec la France. C'est maintenant aux autorités italiennes de gérer ces supporters...alors que ce n'était pas vraiment prévu. Le dispositif policier français à la frontière va donc devoir rester en place encore de nombreuses heures.

Sous tension depuis le déclenchement de "l'affaire Galtier", Nice espère poursuivre son aventure et s'offrir une fin de saison palpitante, susceptible aussi de sauver la cruciale cinquième place de la France à l'indice UEFA. Les amoureux du Gym n'ont plus connu une telle épopée depuis plus de 60 ans. C'était en 1957 et en 1960, en quart de finale de la Coupe des champions, à chaque fois contre le grand Real Madrid (deux défaites 0-3, 2-3 en 57, une victoire 3-2 à Nice et un revers 4-0 en 60).