Nice: Ross Barkley écarté de la liste en Europa Conference League

Déjà privé de la phase de poules en Europa Conference League avec Nice, le milieu de terrain Ross Barkley ne participera pas aux 8es de finale ni aux autres potentielles rencontres européennes cette saison. L’Anglais est le grand absent de la liste des joueurs communiquée par le Gym à l’UEFA.

Ross Barkley toujours privé d’Europe. Arrivé à Nice l’été dernier mais après la fermeture du mercato et l’annonce des listes UEFA, le milieu de terrain niçois avait déjà dû renoncer à la phase de poules en Europa Conference League. L’international anglais (33 sélections – 6 buts) manquera aussi les huitièmes de finale (tirage au sort le 24 février) et potentiellement toutes les autres rencontres européennes jusqu’à la fin de la saison. L’ancien joueur de Chelsea, pourtant auteur de trois buts en 2023, est LE grand absent de la liste de joueurs que Didier Digard a communiqué à l’UEFA.

Avec Bouanani, sans Barkley

Les recrues Terem Moffi et Youssouf Ndayishimiye font leur entrée tout comme Badredine Bouanani. Le jeune joueur de 18 ans (trois apparitions en L1, passeur décisif contre Montpellier et Lille) a été préféré à Ross Barkley car seulement trois nouveaux joueurs peuvent intégrer cette liste. Or Bouanani a un profil qui ressemble davantage à celui de Nicolas Pépé, dont la blessure au genou inquiète en interne. L'ailier ivoirien souffre d'une tendinite, aucune date de reprise n'a été communiquée.

Pas sûr que l’Anglais digère très bien cette décision. En fin d’année, Ross Barkley reconnaissait que le fait de ne pas jouer en Coupe d’Europe était "très frustrant." "J’ai joué en championnat et pas en Europe le jeudi, déclarait-il le 31 décembre. Je ne pouvais pas enchaîner. J’ai travaillé dur pendant cette période. Parce que les joueurs qui jouent bien le jeudi, jouent en général aussi le dimanche grâce à leurs bonnes performances. Maintenant ça va aller mieux, il y a la coupe qui arrive aussi, ça va faire des matchs à jouer." Pas en Europa Conference League.