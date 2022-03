OM-Bâle: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le 8e de finale aller de Conference League

L'OM reçoit le FC Bâle pour les huitièmes de finale aller de la Conference League, ce jeudi soir (21h). Le club phocéen doit s'imposer pour éviter de s'enfoncer dans la crise.

Une seule victoire sur les quatre derniers matchs. C'est avec ce médiocre bilan que l'Olympique de Marseille aborde les huitièmes de finale aller de la Ligue Europa Conférence, avec la réception ce jeudi soir du FC Bâle au stade Vélodrome.

Le coup d'envoi est prévu à 21h00. Le match est à suivre en direct à la télévision sur W9 et Canal+ Sport. Il sera également à suivre à la radio sur RMC, et sur le site et l'application RMC Sport.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder les autres matchs de Ligue Europa et Conference League

Sampaoli en pleine tempête

Tombeur du Qarabag FK au tour précédent (victoires 3-1 puis 3-0), l'OM se frotte à l'actuel 3e de première division suisse, qui n'a pas eu besoin de disputer les 16es de finale de la Ligue Europa Conférence, grâce à sa première place au terme de la phase de groupes. La formation bâloise avait justement terminé devant l'équipe d'Azerbaïdjan.

Pour Jorge Sampaoli, la victoire est absolument nécessaire. L'entraîneur argentin est plus que jamais critiqué après la défaite 1-0 essuyée dimanche à domicile contre Monaco. Les deux précédentes sorties en championnat n'ont pas été plus reluisantes: 1-1 contre Troyes, défaite 2-0 au Vélodrome contre Clermont.

"Ce dont on a besoin, c'est de ressentir de l'amour pour gagner, pas parce qu'on gagne. Je crois que ce groupe le mérite, a déclaré Sampaoli en conférence de presse. On doit être unis, ne pas penser trop de manière négative. Tout le monde doit penser au club, ceux qui sont sur le terrain et ceux qui sont en tribunes".