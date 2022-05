OM-Feyenoord en direct, J-1: la conf de Sampaoli avant la demie

Trente ans jour pour jour après la catastrophe de Furiani, qui a fait 19 morts et plus de 2.300 blessés, une minute de silence sera observée jeudi au stade Vélodrome de Marseille avant le match OM-Feyenoord Rotterdam en demi-finale retour de Ligue Europa Conférence. "Dès lors que la date du 5 mai a été connue et que nous nous sommes qualifiés, il a été pour nous évident de solliciter l'UEFA pour marquer ce match d'une empreinte de commémoration", a expliqué Jacques Cardoze, directeur de la communication de l'OM, lors d'une conférence de presse organisée mardi par le club et le Collectif des Victimes de Furiani.