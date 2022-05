OM-Feyenoord: cinq interpellations, un blessé... le bilan des premiers incidents

A la veille de la demi-finale retour d'Europa Conference League entre l'OM et le Feyenoord, la situation s'est tendue à Marseille entre supporters locaux et néerlandais. Il y a eu des jets de projectiles.

Climat tendu ce mercredi à Marseille. A la veille de la demi-finale retour d’Europa Conference League entre l’OM et le Feyenoord Rotterdam (jeudi 21h), des heurts ont éclaté dans la ville. Au niveau du Vieux-Port, il y a eu quelques jets de projectiles de la part de supporters néerlandais sur les policiers, mais de manière très sporadique. Aucun incident majeur n’a été signalé.

Dans le centre-ville (Cours Julien), des supporters marseillais et des supporters néerlandais se sont affrontés. Les policiers se sont rapidement interposés. Ce soir, quelques petits groupes des deux équipes sont dans les rues et se cherchent, mais il n'y a eu aucun incident notable.

Un blessé côté néerlandais

De nombreux néerlandais se trouvent par ailleurs dans les pubs du Vieux-Port malgré les recommandations des autorités. Au total, il y a eu cinq interpellations côté marseillais : trois pour port d'armes par destination (bâtons) et deux pour transport de mortiers d'artifice. Il y a eu un blessé côté néerlandais.

Comme expliqué par RMC Sport, les autorités ont mis en place un dispositif particulier afin d'accueillir les 3.200 supporters du Feyenoord attendus à Marseille. Parmi eux, environ 500 sont jugés "à risque" et sont particulièrement surveillés. Pour éviter toute friction, il a par exemple été conseillé aux ultras du Feyenoord de ne pas faire de cortège pour se rendre au Vélodrome avant la rencontre. Un système de bus et de navettes, avec présentation obligatoire d’un billet pour monter à bord, sera organisé et le trajet se fera sous escorte policière.

A l’intérieur du Vélodrome, un cordon sanitaire séparera le parcage des Néerlandais de la tribune Jean-Bouin. Sur le plan sportif, l'OM a été dominé à l'aller aux Pays-Bas (3-2) et doit donc renverser la situation à domicile pour rejoindre la Roma ou Leicester en finale de cette Europa Conference League.