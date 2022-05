OM-Feyenoord: tensions aux abords du Vélodrome entre supporters marseillais et néerlandais

La situation était toujours très tendue entre les supporters marseillais et néerlandais ce jeudi soir, en marge de la demi-finale retour d’Europa Conference League entre l’OM et le Feyenoord. Quelques heurts ont éclaté aux abords du Vélodrome.

L’ambiance est toujours électrique à Marseille. Ce jeudi soir, en marge de la demi-finale retour d'Europa Conference League entre l’OM et le Feyenoord Rotterdam, des tensions ont éclaté aux abords du Vélodrome au moment où les supporters des deux camps sont arrivés au stade. Les fans marseillais et néerlandais étaient bien encadrés par la police, mais plusieurs projectiles ont été lancés.

Des affrontements ont eu lieu, sans que les Marseillais et les Néerlandais ne soient directement en contact. Les forces de l’ordre ont notamment eu recours à l’usage du gaz lacrymogène pour disperser la foule. Après cette intervention des CRS, les supporters ont fini par battre en retraite.

Des incidents dans la fan zone des Néerlandais

Plus tôt dans la soirée, des incidents ont éclaté dans la fan zone des Néerlandais. Aux alentours de 18h, la pluie s’est énormément intensifiée sur la Cité phocéenne et cela a provoqué quelques remous. Les supporters néerlandais, sans le moindre abri, ont voulu quitter les lieux et ont fait tomber les grillages qui délimitent la fan zone. Une frange minoritaire a tenté d’envoyer des bouteilles d’alcool et des fumigènes sur les forces de l’ordre. Celles-ci ont riposté pour disperser la foule.