OM-Feyenoord: les compositions, avec un coup tactique de Sampaoli et Milik sur le banc

Les compositions officielles pour la demi-finale retour d’Europa Conference League entre l’OM et le Feyenoord, ce jeudi soir au Vélodrome, sont tombées. Jorge Sampaoli a choisi de se passer de Milik au coup d'envoi et de faire un coup tactique en alignant un 3-4-3.

L’Olympique de Marseille veut écrire une nouvelle belle page de son histoire européenne. Ce jeudi soir, une semaine après avoir été battus 3-2 à Rotterdam, les Phocéens défient le Feyenoord au Vélodrome en demi-finale retour d’Europa Conference League. Les Marseillais doivent remonter un but pour espérer arracher au moins une prolongation.

>> OM-Feyenoord en direct

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour regarder l'Europa Conference League

Pour cette rencontre, Jorge Sampaoli a décidé de faire un coup tactique pour suspendre les Néerlandais en alignant un 3-4-3. Ce sera la première fois que l'OM débute un match d'Europa Conference League dans ce dispositif, notamment utilisé lors des deux premiers matchs de poule en Ligue Europa, à l'automne dernier.

Le technicien argentin a également choisi de mettre Milik sur le banc au coup d'envoi et de titulariser le trio Payet-Harit-Dieng en attaque. La semaine passée, au Pays-Bas, le technicien s’était déjà passé du buteur polonais au début du match et avait aligné Dieng et Bakambu aux côtés de Payet pour exploiter la profondeur et profiter des espaces laissés par la défense néerlandaise. Cette saison, Milik a inscrit huit buts sur la scène européenne, quatre en Ligue Europa et quatre en Europa Conference League.

Une 101e plus heureuse pour Mandanda ?

Dans les buts, Mandanda est une nouvelle fois préféré à Pau Lopez dans cette compétition. Le portier français a joué toutes les rencontres de C4 depuis que l’OM y a été reversé, à chaque fois avec le brassard de capitaine. Après avoir connu la défaite pour son 100e match européen sous le maillot de Marseille à Rotterdam lors de la première manche, il espère connaître une 101e plus heureuse.

La composition de l’OM

Mandanda - Saliba, Kamara, Peres - Rongier, Guendouzi, Gueye, Gerson - Dieng, Harit, Payet

Les remplaçants: Ngapandouetnbu, Lopez, Milik, Bakambu, Caleta-Car, Ünder, Kolasinac, Lirola, Benyahia, Mmadi

La composition du Feyenoord

Marciano - Malacia, Senesi, Trauner, Geertruida - Kokcu, Aursnes, Til - Sinisterra, Nelson, Dessers

Les remplaçants: Cojocaru, Jansen, Pedersen, Hendrix, Jahanbakhsh, Linssen, Sandler, Walemark, Hendriks, Toornstra, Hall