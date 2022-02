OM: "On a discuté dans le vestiaire", Kamara revient sur l’après-match contre Clermont

Sur le banc lors de la défaite de l'OM contre Clermont le week-end dernier (2-0), Boubacar Kamara est revenu, au micro de RMC Sport, sur l’après-match. L’occasion pour le Minot d’affirmer que lui et ses coéquipiers ont eu une discussion.

À la veille du barrage retour de la Ligue Europa Conference contre Qarabag (à 18h45), la situation au sein du vestiaire de l’Olympique de Marseille suscite toujours des interrogations. Après la défaite au Vélodrome face à Clermont (2-0), Dimitri Payet avait poussé un coup de gueule en demandant à certains de ses coéquipiers de "dégonfler un peu les têtes".

Pas entré en jeu lors de cette confrontation, Boubacar Kamara a tout de même accepté, au micro de RMC Sport, de parler de l’après-match dans le vestiaire phocéen: "Tout a été dit après le match. On a discuté dans le vestiaire, avec les cadres, Payet, Mandanda. On a parlé. On sait ce qu’on doit faire et j’espère que ça commencera demain."

"Il faut gagner ce match"

Malgré leur succès à l’aller 3-1, les Marseillais devront être soudés afin de s’éviter une mauvaise surprise en Azerbaïdjan. En plus de la cohésion d'équipe, Kamara insiste sur la nécessité de proposer de meilleurs performances dans le jeu. Un point sur lequel les hommes de Jorge Sampaoli sont peu convaincants depuis quelques semaines: "Il faut gagner ce match. Surtout en jouant, en retrouvant nos principes, nos valeurs. On s’attend à un match très compliqué. À nous de montrer notre envie de nous qualifier."

À voir si le milieu de terrain sera titularisé dans l’entrejeu. Ce qui n’a pas été le cas contre Clermont, un choix de Jorge Sampaoli n’ayant aucun lien avec une blessure selon le joueur: "C’était un choix, c’est le coach qui fait l’équipe. Il n’y a pas de souci physique."