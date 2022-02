OM: un groupe au complet pour le très long déplacement à Qarabag

Ce jeudi, l’Olympique de Marseille se déplacera à Qarabag, en Azerbaïdjan, afin de valider son ticket pour le tour suivant d'Europa Conference League. Jorge Sampaoli aura droit à un groupe au complet pour réussir cette mission.

Vainqueur 3-1 de Qarabag au Vélodrome lors du barrage aller de l'Europe Europa Conference League, l’Olympique de Marseille doit finir le travail ce jeudi. Malgré cette avance, les Phocéens ne se montrent pas rassurants dans le jeu. En témoigne cette défaite le week-end dernier contre Clermont (0-2) en Ligue 1.

En Azerbaïdjan, le dauphin du PSG en Ligue 1 devra hausser son niveau de jeu afin de ne pas s’exposer à une désillusion. Pour éviter ce cas de figure, Jorge Sampaoli pourra compter sur un groupe au complet. Les cadres Dimitri Payet, William Saliba et Arkadiusz Milik sont présents. Tout comme les recrues hivernales.

Payet: "On n’a pas montré de valeurs "

Après un début de saison prometteur en championnat, les Marseillais se montrent de moins en moins dominateurs. À tel point que leur deuxième place ne tient qu’à un fil, avec des Niçois qui sont distancés de seulement une unité.

Afin de remotiver les troupes avant la suite de la saison et ce match aux allures de piège face à Qarabag, Dimitri Payet avait poussé un coup de gueule à l’issue du revers contre Clermont, au sujet de l’attitude de ses coéquipiers: "Ce qu’il nous a manqué ? De l’humilité, je pense. On n’a pas montré un visage cohérent. On n’a pas montré de valeurs. On n’a rien montré (…) il va falloir dégonfler un peu les têtes." Un message clair avant la rencontre en Coupe d’Europe.