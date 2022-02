OM: "On doit être honnête dans la vie, l’entraîneur de Qarabag explique son geste fair-play

Gurban Gurbanov, l’entraîneur de Qarabag, a raconté le geste de fair-play de son équipe après le but de la main finalement annulé d’Ibrahima Wadji face à l’OM (0-3), jeudi en barrage retour d’Europa Conference League.

Qarabag sort de la Coupe d’Europe par la grande porte. Non pas que l’équipe azerbaïdjanaise ait donné du fil à retordre à l’OM, mais on retiendra en plus de la qualification des Marseillais pour les 8emes de finale de l'Europa Conference League (victoire 3-0), le geste de fair-play consécutif au but inscrit de la main par Ibrahima Wadji.

En l’absence de VAR en C4, le Sénégalais, sur la demande de son coach, a avoué à l’arbitre sa faute et le but a finalement été annulé. "J’ai réagi comme un azéri, a déclaré Gurban Gurbanov, l'entraîneur de Qarabag. On doit être honnête dans la vie. J’ai demandé au joueur de me confirmer de vive voix qu’il avait marqué de la main. Je n’ai pas hésité et je le referai si c’était à refaire. Je pense que j’ai pris une bonne décision et j’espère que les supporters la comprennent."

"Je ne pensais pas que le score serait si lourd"

Sortis grandis de cet épisode, Qarabag et son entraîneur n’ont jamais démérité mais l’OM était supérieur : "Le match a été très difficile mais comme je l'avais dit, on a joué un football d'attaque, sans peur, a commenté Gurban Gurbanov. J'ai pris des risques, je ne pensais pas que le score serait si lourd. Mais je suis très content de mon équipe, qui a joué à fond. On a joué comme à Marseille. On a attaqué tout du long, même à 2-0 on a continué. Les joueurs ont fait ce que je souhaitais, je suis très content."