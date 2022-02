Qarabag-OM: l'aveu très honnête de Sampaoli sur le but de la main refusé à Qarabag

Le barrage retour d'Europa Conference League entre Qarabag et l'OM (0-3) a été marqué par un beau moment de fair-play. Un but de la main inscrit par les Azerbaïdjanais a d'abord été validé avant d'être annulé à leur demande. Jorge Sampaoli, lui, n'aurait pas réagi de la même manière.

Difficile d’être plus franc. Après la victoire de l’OM ce jeudi soir contre Qarabag (3-0) en barrage retour de l’Europa Conference League, synonyme de qualification pour les huitièmes de finale, Jorge Sampaoli s’est livré à un aveu étonnant. Il est revenu sur l’un des faits marquants de la partie : le but inscrit de la main par Ibrahima Wadji. A la 34e minute, l’attaquant sénégalais a réussi un beau smash de volleyeur pour tromper Steve Mandanda sur un centre venu de la gauche.

"J’aurais fêté le but et je l’aurais pris"

Le geste était évident mais aucun arbitre ne l'a vu et comme il n’y a pas de VAR à ce stade de la compétition, Mattéo Guendouzi et ses coéquipiers ont longtemps protesté en vain, prenant quelques cartons jaunes au passage. C’est finalement l’entraîneur de Qarabag, Gurban Gurbanov, qui a avoué la main et fait comprendre qu’il fallait refuser le but. Il a regardé avec son staff une vidéo de l’action sur un écran de téléphone, avant d’échanger avec Wadji et son capitaine Maksim Medvedev. Le fair-play de Gurbanov et de ses joueurs a donc permis de faire annuler le but.

"Je n’avais jamais vécu un tel acte de fair-play, a réagi en conférence de presse Jorge Sampaoli. Quand je vois un joueur ou un entraîneur capable de reconnaître une faute, ça me donne honte d’avoir un esprit aussi compétiteur. J’envie et je jalouse presque leur capacité à faire preuve d’humanité dans un monde où il y a autant d’enjeux et de rivalités." Lui n'aurait pas eu la même réaction que l'entraîneur azerbaïdjanais. "Je suis honnête, si cela m’était arrivé je n’aurais pas accepté que l’arbitre change de décision, a commenté Sampaoli. J’aurais fêté le but et je l’aurais pris. Pour moi cet épisode me fait apprendre c’est un apprentissage de la vie."

"On doit être honnête dans la vie, a souligné de son côté Gurbanov. J’ai demandé au joueur de me confirmer de vive voix qu’il avait marqué de la main. Je n’ai pas hésité et je le referai si c’était à refaire. Je pense que j’ai pris une bonne décision et j’espère que les supporters la comprennent." L'OM connaîtra vendredi son adversaire en huitième de finale de l'Europa Conference League à l'issue du tirage au sort (à partir de 13h).