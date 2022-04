OM-PAOK: Sampaoli annonce que Mandanda va jouer

En conférence de presse ce mercredi, Jorge Sampaoli a confirmé que Steve Mandanda jouera ce jeudi en Europa Conference League pour le quart de finale aller face au PAOK Salonique. Le technicien argentin continue de faire confiance au portier français pour cette compétition européenne.

Steve Mandanda devrait jouer les matchs de l'Europa Conference League jusqu'au bout. L'emblématique gardien de l'OM va s'installer dans les cages du club phocéen ce jeudi pour le quart de finale aller (21h) face au PAOK Salonique, comme annoncé ce mercredi en conférence de presse par Jorge Sampaoli.

En début de saison, le technicien argentin avait affirmé à Steve Mandanda qu'il ne pouvait pas lui garantir une place de titulaire pour tous les matchs de Coupe de France et d'Europe. Mais la logique a évolué depuis, et Pau Lopez laissera donc sa place à Mandanda comme pour les deux rencontres face à Bâle.

"Aucune compétition ne doit être prioritaire. À chaque fois que je dirige un match avec cette équipe, on a une obligation de gagner, expliquait Sampaoli à la mi-mars. On a deux gardiens de but qui sont très performants, ce qui m’importe c’est qu’ils soient dans un bon état de forme et c’est vrai que cette possibilité de jouer deux compétitions nous permet qu’un gardien joue une compétition, et que l’autre en dispute une autre."

Milik et De la Fuente seront absents

Vainqueur de Saint-Etienne (4-2) le week-dernier en Ligue 1, l'OM a conservé sa deuxième place à l'issue de la 30e journée du championnat. Mais en parallèle de ce sprint final, le club de Pablo Longoria cherchera aussi à être "à jamais les premiers" en Europa Conference League, nouvelle compétition de l'UEFA.

Depuis le début de la compétition, Steve Mandanda a disputé quatre rencontres d'Europa Conference League pour trois buts encaissés et l'équipe de Jorge Sampaoli a remporté les quatre rencontres. En revanche, il faudra faire, ce jeudi, sans Arkadiusz Milik, pas encore remis de sa blessure, ni Konrad de la Fuente, blessé lui au cartilage.