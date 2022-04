Ligue 1 en direct: les infos avant la 31e journée

Après la lourde défaite lorientaise au Parc des Princes (5-1), Christophe Pélissier ne pouvait que constater la supériorité de Kylian Mbappé.

"Je crois que quand on a à faire à un joueur comme ça, c'est très difficile. Il y a peu de monde qui voit des joueurs aussi forts. A l'heure actuelle, c'est tout simplement le meilleur joueur au monde, je le dis depuis longtemps. Ce soir, on s'en est aperçu encore plus. Il sait tout faire, c'est une chance de l'avoir à Paris. C'est une chance de l'avoir en équipe de France. Quand on est adversaire, on n'est surtout pas content qu'il soit là"

