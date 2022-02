OM: pourquoi Payet a fait sa célébration "chaloupée" contre Qarabag

Dimitri Payet a justifié sa célébration chaloupée après son but inscrit lors de la victoire de l’OM face à Qarabag (3-1), jeudi en Ligue Europa Conférence. Un clin d'oeil à une vedette de Tik Tok.

Dimitri Payet a signé une entrée décisive jeudi en Ligue Europa Conférence. L’international français, qui a remplacé Arkadiusz Milik (68e) a inscrit le troisième et dernier but de son équipe lors de la victoire face à Qarabag (3-1) en barrage aller. Une réalisation qu’il a célébrée par un pas de danse chaloupé en roulant les épaules. Un clin d’œil à Maff Derulo, comédien aux 500.000 abonnés sur Tik Tok. Le jeune homme de 35 ans poste régulièrement des vidéos sur le réseau social où il ironise sur l’actualité avec une phrase sur fond de musique et ce pas repris par Payet.

Fabrice Beguhe, de son vrai nom - a d’ailleurs assisté au match jeudi soir. Et Dimitri Payet a effectué sa célébration juste devant la tribune dans laquelle il avait pris place. Les deux hommes se sont retrouvés à l’issue de la rencontre et ont même réalisé une vidéo ensemble en se trémoussant sur le même air derrière cette phrase: "il y a des gens, quand tu essayes d’entreprendre quelque chose, ils se moquent de toi… et quand tu réussis ils disent qu’ils ont toujours cru en toi."

Kimpembe, Cissé, Kev Adams…

Plusieurs célébrités ont déjà participé aux vidéos de Maff Derulo comme le défenseur du PSG Presnel Kimpembe, l’ancien attaquant Djibril Cissé, le comédien Kev Adams ou la journaliste Melissa Theuriau. Dimitri Payet ajoute son nom à ces guests et ce n’est pas une surprise puisque le joueur a toujours assumé son goût pour les pas de danse. Il en avait notamment exécuté sur la pelouse du Parc des Princes après la victoire de l’OM contre le PSG (0-1) en septembre 2020 sur le passage "Zumba Cafew" du morceau Bande Organisée.

Vainqueur sans trop convaincre de Qarabag, Marseille a pris une belle option pour la qualification en huitièmes de finale de la Ligue Europa. Il a désormais rendez-vous jeudi prochain en Azerbaïdjan pour valider sa qualification.